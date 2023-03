Lewis Hamilton zou er goed aan doen om Mercedes aan het eind van dit seizoen te verlaten en te kiezen voor een avontuur bij Ferrari, vindt voormalig teambaas Eddie Jordan. “Formule 1 heeft behoefte aan Lewis Hamilton in een Ferrari en Ferrari aan Lewis Hamilton”, aldus de Ier.

De tegenvallende start van het seizoen voor Mercedes zorgt achter de schermen voor onrust en wrijvingen, met allerlei speculaties tot gevolg. Volgens Eddie Jordan moet de zevenvoudig wereldkampioen snel op zoek naar een ander team met reële mogelijkheden op sportief succes. “Red Bull zal Sergio Pérez niet inruilen voor Hamilton en Lewis Hamilton zelf is eigenlijk een McLaren-man, maar daar zal hij zelf niet heen willen vanwege de slechte positie waarin dat team zich bevindt. De enige twee andere opties zijn dus Ferrari of een langer verblijf bij Mercedes”, aldus Jordan tegen goksite OLBG.

Het contract tussen Hamilton en Mercedes loopt na dit seizoen af. Jordan: “Mercedes-teambaas Toto Wolff zei dat als hij Hamilton was, hij een vertrek zou overwegen. Wat doet zo’n opmerking met Hamilton? Hij vraagt zich waarschijnlijk af: ben ik wel geliefd hier? Ik ken Wolffs standpunt over de situatie niet, maar ik geloof hem als hij zegt dat hij wil dat Hamilton blijft. Maar deze Mercedes is simpelweg niet goed genoeg voor Hamilton.’

Volgens Jordan zou een ruil tussen Hamilton en Ferrari-coureur Charles Leclerc een droomdeal zijn. De laatste is in zijn ogen ‘een typische Mercedes-coureur’. Jordan: “Het zou fantastisch zijn om Leclerc en Russell het samen uit te zien vechten bij Mercedes. Zo’n ruil is om van te watertanden. Hamilton heeft zeven wereldtitels gewonnen met Mercedes, dus misschien wil hij zelf wel langer blijven. Aan de andere kant, alle topcoureurs voelen zich aangetrokken tot een groot team als Ferrari. Ik geloof dat Hamilton daar terecht komt.”