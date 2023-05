We bespreken in Formule 1 Paddockpraat de enerverende Grand Prix van Monaco. Daar zagen we voor onze eigen ogen de F1-coureurs glibberen en glijden over het circuit toen de regen met bakken uit de hemel kwam zetten. Hoe bijzonder waren de prestaties van Max Verstappen in Monte Carlo, heeft Nyck de Vries nu weer wat credits opgebouwd bij AlphaTauri en kan Alpine deze vorm vasthouden?

Verder geeft onze huisfotograaf Peter van Egmond een mooi kijkje in de keuken van zijn werkzaamheden in Monaco. Wat zijn de beste plekken langs het circuit om een foto te maken en wat zijn de mooiste herinneringen van de inmiddels 33 Grands Prix die hij daar heeft vastgelegd? Dit en meer in deze aflevering waarbij vanuit de redactie Gerard Bos en Bas Holtkamp aansluiten.

(Klik hier voor Spotify, Apple Podcasts, Google podcast of YouTube)



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."