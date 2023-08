Fernando Alonso is er bepaald niet rouwig om dat hij een jaar geleden vertrok bij Alpine. In een interview met de BBC blikt Alonso terug op zijn periode bij het Franse team en de omstandigheden rondom zijn vertrek.

De hele Piastri-saga van vorig jaar begon met de aankondiging dat Alonso de plek van Sebastian Vettel over zou nemen bij Aston Martin. Op dat moment leek het een aparte keuze van Alonso, aangezien Aston Martin het aanzienlijk slechter deed dan Alpine. Al vrij snel werd duidelijk dat Alonso zich niet op zijn plek voelde binnen het Franse team. Dat bevestigt hij nu nogmaals.

Hoewel Alonso stelt dat hij niet respectloos werd behandeld, vindt hij wel dat het team zijn bijdrage onderschatte. “Dat voelde toen honderd procent zo, en dat denk ik nog steeds wel. Je doet ieder weekend hard je best, ik deed ook erg veel dingen voor Renault. Dan vat je het natuurlijk best wel persoonlijk op als iemand zo nadrukkelijk twijfelt aan jouw prestaties en opmerkingen maakt over je leeftijd. Ik wilde daardoor extra graag bewijzen dat ik nog op het toppen van mijn kunnen zat. De resultaten spraken voor zich.”

Daarmee verwijst Alonso vooral naar teambaas Otmar Szafnauer, die op het moment van het interview nog niet ontslagen was. Maar bij verlenging slaat de kritiek van Alonso ook op de algehele organisatie van Renault en Alpine. Vooral de manier waarop de contractonderhandelingen liepen, schoot bij Alonso in het verkeerde keelgat. “Dat is blijkbaar de manier waarop ze het daar doen, of tenminste hoe Otmar het doet. Ze doen nog steeds alsof zij de juiste keuze hebben gemaakt en blijven opmerkingen over mij maken. Maar na dit jaar hebben ze geen recht van spreken. Als je kijkt naar de resultaten van Alpine en die van Aston Martin, dan kan hij beter zijn mond houden.”

Sinds zijn vertrek bij Alpine heeft de Spanjaard veel succes genoten bij Aston Martin. Waar Alpine slechts één podium heeft weten te behalen dit seizoen – en een derde plek in een sprintrace – heeft Alonso dat al zes keer voor elkaar gekregen. Momenteel staat de Aston Martin-coureur derde in het kampioenschap, vlak voor Lewis Hamilton en veertig punten achter op Sergio Pérez. Alpine-coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly moeten het doen met de tiende en twaalfde plek respectievelijk.

