Lewis Hamilton werd dit jaar met veel bombarie naar Maranello gehaald, maar kon de torenhoge verwachtingen niet waarmaken. In de weinig competitieve SF-25 kwam hij niet verder dan een vierde startplek, en tijdens de laatste triple-header werd hij zelfs drie keer op rij uitgeschakeld in Q1. Ondanks de fikse reputatieschade is stoppen echter geen optie, zo betogen oud-coureurs Martin Brundle en Nico Rosberg.

Na één jaar bij Ferrari is Lewis Hamilton een indrukwekkende statistiek armer: tot dit seizoen stond de Britse vedette in elk van zijn Formule 1-jaren minstens één keer op het podium. Bij de Scuderia lukte dat niet, een enkele sprintzege daargelaten. In handen van teamgenoot Charles Leclerc was de SF-25 goed voor zeven podiumplaatsen, al kon ook de Monegask geen overwinningen boeken. Beide coureurs richten hun blik inmiddels op 2026 en de nieuwe technische reglementen.

‘Stoppen is geen optie’

De vormdip van Lewis Hamilton – vooral in de laatste Grands Prix – heeft de discussie over zijn toekomst in de Formule 1 doen oplaaien. Zijn verslagen toon in de vele interviews in de paddock leidde bovendien tot vragen over zijn motivatie. Nadert de 40-jarige vedette zijn pensioen? Martin Brundle en Nico Rosberg bespraken die kwestie na afloop van de GP van Abu Dhabi. Rosberg, jeugdvriend én oud-teamgenoot van Lewis Hamilton, vindt het een lastige situatie. “Hij heeft het ontzettend moeilijk gehad”, aldus de Duitser bij Sky Sports. “Maar betekent dat dat hij een punt moet zetten achter deze ongelooflijke carrière?”

“Het probleem is dat hij wél reputatieschade oploopt”, reageerde Brundle. “Maar ik denk dat hij gaat afwachten hoe Ferrari er in 2026 voor staat; wat het team gaat doen en of hij er nog plezier in heeft.”

Rosberg vervolgde: “Ik denk dat hij moet doorgaan, want stoppen is nu geen optie. Hij is net begonnen aan dit Ferrari-project, en om na één seizoen al op te geven, dat werkt niet. Hij moet dus doorzetten en het nog een kans geven, in de hoop dat hij zich volgend jaar beter voelt. En misschien heeft hij ook gewoon een goede auto nodig, want dit jaar was die auto bepaald niet geweldig.”

