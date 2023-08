Nyck de Vries zal komend weekend zijn eerste meters sinds zijn F1-ontslag maken. De Friese coureur, eerder dit seizoen door Red Bull aan de kant gezet bij AlphaTauri, stapt op het circuit van Assen in een Formule 2-auto van MP Motorsport.

Het optreden van De Vries vindt plaats tijdens JACK’s Racing Day, een jaarlijks autosportspektakel in de Drentse hoofdstad. De afspraak om daar te rijden is niet nieuw, maar het betekent wel het eerste publiekelijke optreden van De Vries sinds zijn gedwongen vertrek uit de Formule 1. Daarover heeft hij tot nu alleen wat gezegd op zijn social media, maar binnenkort zal meer duidelijk worden over de toekomst.

De coureur uit Sneek kijkt ondertussen uit naar een ‘rentree’ in een racewagen, zo laat hij weten via de organisatie. “Dit is een van de meest diverse en toegankelijke race-events van Europa. Het is prachtig om te zien dat onze sport zo leeft in Nederland. Ik kijk ernaar uit om iedereen in Assen te zien.”

11-13 augustus

JACK’s Racing Day vindt plaats op 11, 12 en 13 augustus. De Vries zal op die laatste twee dagen in actie komen, het publiek kan dan genieten van zijn eerste meters sinds zijn F1-ontslag. Toegangskaarten zijn gratis te bestellen via de site van de organisatie.

