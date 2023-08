De eerste meters voor Stoffel Vandoorne bij Aston Martin zijn een feit. De Belgische coureur maakte woensdag in eigen land zijn debuut bij de renstal tijdens een bandentest op het circuit van Spa-Francorchamps.

Vandoorne is test- en reservecoureur bij Aston Martin. Hij deelt die rol bij het team met Felipe Drugovich. De Braziliaan maakte al eerder zijn eerste meters in de bolide die normaliter wordt bestuurd door Fernando Alonso en Lance Stroll. Die laatste zat dinsdag in de auto tijdens de eerste testdag, Vandoorne mocht de woensdag voor zijn rekening nemen.

Eerste meters voor Stoffel Vandoorne:

“Op naar Spa. Eindelijk voor het eerst rijden in het groen tijdens de Pirelli-bandentest”, liet hij vooraf via social media weten. “Ik kan niet wachten.” Dat het, net als tijdens het afgelopen Grand Prix-weekend, regende op Spa mocht de pret niet drukken. De Belg, voormalige F1-coureur bij McLaren, genoot zichtbaar.

