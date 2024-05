Nyck de Vries heeft met zijn achtste polaats tijdens de ePrix in Shanghai zijn eerste punten van het seizoen veroverd. De race in de Chinese metropool werd gewonnen door Jaguar-coureur Mitch Evans (foto), voor Pascal Wehrlein. Nick Cassidy, de leider in het kampioenschap, werd als derde afgevlagd.

Voormalig F1-coureur Wehrlein reed lange tijd aan de leiding, maar werd in de slotronde alsnog ingehaald. Jean Eric-Vergne was de race vanaf pole begonnen, maar hij moest genoegen nemen met P7, vlak voor De Vries. Robin Frijns scoorde geen punten en moest het doen met de veertiende plaats.

Morgen om 09:00 uur Nederlandse tijd is er opnieuw een ePrix in Shanghai.

