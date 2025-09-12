Max Verstappen heeft dit weekend geen Grand Prix op de planning staan; het eerstvolgende raceweekend in Bakoe laat nog een weekje op zich wachten. Een buitenkansje voor de viervoudig wereldkampioen om zijn debuut te maken op de legendarische Nürburgring. Verstappen testte al eerder op de Nordschleife, maar staat nu aan de vooravond van zijn eerste wedstrijd. Racen blijft tenslotte een hobby voor de Nederlander, die dit weekend zijn GT3-licentie hoopt te halen.

“Racen is niet alleen mijn beroep, het blijft ook mijn hobby”, reageerde Verstappen op zijn eigen website. “Dit weekend ben ik op de Nürburgring Nordschleife met als doel de racelicentie te behalen die nodig is om hier in een GT3-auto te racen. Dat zou ik namelijk echt geweldig vinden.” De 27-jarige coureur komt uit in een endurance-race van de Duitse Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). “De Nordschleife staat bovenaan mijn lijstje met circuits waar ik op wil racen, omdat het extreem uitdagend en veeleisend is, met zijn enorme lengte en krappe, historische lay-out”, besloot hij. “Ik kan niet wachten!”

Volgens het persbericht komt de Limburger alleen op zaterdag in actie. Hij maakt gebruik van een Porsche 718 Cayman GT4, die op vrijdag al in de pitstraat werd gespot. Deze is uiteraard in de bekende Verstappen.com Racing-kleuren uitgevoerd. Omdat Verstappen zich op de Nürburgring aan dezelfde regels moet houden als andere beginnende coureurs, beschikt zijn auto over iets minder vermogen. Hij deelt de cockpit met Chris Lulham, de 22-jarige Brit die ook uitkomt in de GT World Challenge Europe Endurance en Sprint Cup met Verstappen.com Racing.

De Porsche 718 Cayman GT4 waarmee Max Verstappen dit weekend uitkomt op de Nürburgring (Porsche Motorsport)

