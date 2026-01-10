Altijd al een stukje Formule 1-geschiedenis in de garage willen hebben? Trek dan snel je portemonnee! Binnenkort gaat de Benetton B192, de auto waarmee Michael Schumacher in 1992 zijn allereerste zege boekte, voor het eerst onder de hamer. Interesse? Weet dan dat je diep in de buidel zult moeten tasten om de veiling te winnen; deze iconische bolide heeft een geschatte waarde van maar liefst 8,5 miljoen euro.

Het gaat om de Benetton B192 met chassisnummer 5, de auto waarin Michael Schumacher zijn eerste overwinning boekte tijdens de GP van België. Die zege op Spa-Francorchamps luidde een ongekende Formule 1-carrière in, die uiteindelijk zou uitmonden in 91 overwinningen en zeven wereldtitels. Bij Broad Arrow Auctions wordt de Benetton-bolide nu voor het eerst aan het publiek aangeboden.

Formule 1-historie

De B192 werd in 1992 geïntroduceerd vanaf de vierde race van het seizoen, nadat Benetton het jaar was begonnen met de B191. Schumacher behaalde aanvankelijk podiumplaatsen met het oudere model, maar schreef met de B192 geschiedenis door zijn eerste zege te pakken. Opmerkelijk genoeg volgde die overwinning precies één jaar na zijn Formule 1-debuut, eveneens op Spa. De auto werd ontworpen door Rory Byrne en aangedreven door een Ford-motor. Saillant detail: de B192 is de laatste Formule 1-auto die een Grand Prix wist te winnen met een handgeschakelde versnellingsbak.

Met een verwachte opbrengst van 8,5 miljoen euro behoort deze Benetton direct tot de meest waardevolle Formule 1-auto’s ooit geveild. Toch is de B192 voorlopig niet de duurste Schumacher-bolide. Tijdens de meest recente GP van Monaco brak de Ferrari F2001 records. De vuurrode bolide waarmee de Duitser zijn laatste overwinning in het prinsdom behaalde, ging voor 18,17 miljoen dollar – omgerekend ruim 16 miljoen euro – onder de hamer. Het was bovendien de eerste keer dat een Formule 1-auto tijdens een Grand Prix-weekend werd geveild. RM Sotheby’s stelde de wagen tentoon voor VIP-gasten in de Paddock Club, alvorens hij vlak voor de kwalificatie werd verkocht.

