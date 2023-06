Een webshop voor fan-artikelen, geen coureur kan er zonder. Ook Formule 1-debutant Nyck de Vries heeft er sinds dit seizoen een. Zus Seychelle runt die voor hem onder de noemer ‘Team Nyck’.

De fotoshoots zitten erop, de producten zijn binnen en de webshop is sinds dit voorjaar ‘open’. En dus is Seychelle de Vries druk met alles wat bij het runnen van de webshop van het zogeheten merk ‘Team Nyck’ komt kijken. Van overleg met websitebouwer TRES tot bestellingen zoeken, verzenden aan klanten en meer. “Er komt een hoop bij kijken, maar het is een heel leuk en leerzaam project.”

Het betekent dat ze haar eigen passies voor mode en autosport kan combineren met het helpen en ondersteunen van haar broer. “Het is bovendien mooi dat we samen dit doen.” Met een grijns: “Al heb ik wel de touwtjes in handen.”

Broer Nyck heeft naar eigen zeggen alle vertrouwen in zijn zusje. “Zij heeft de leiding. Ik ben misschien onderdeel ervan, of het gezicht ervan, maar zij regelt alles. Uiteraard hebben we contact over hoe het zich ontwikkelt, maar ik bemoei me niet met details. Seychelle heeft de expertise.”

‘Surrealistisch’

Een gekke gewaarwording is het naar eigen soms nog wel, fans met ‘zijn’ kleding te zien. “In Melbourne zat ik aan het ontbijt, daar waren ook Formule 1-fans. Een van hen had een Norris-shirtje aan en kwam later terug in een De Vries-shirtje met mijn nummer 21 erop. Best gek, surrealistisch bijna. Maar het is mooi te ervaren dat mensen je steunen.”

Toch moet het uiteindelijk op de baan gebeuren, weet hij. Ook voor de webshop is dat goed. Seychelle, met een knipoog: “Goed rijden dus, dat is aan hem.”

