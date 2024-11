Liberty Media, de eigenaar van de Formule 1, heeft aangekondigd dat CEO Greg Maffei na 2024 stopt. De 64-jarige Maffei staat al sinds 2006 aan het roer van de Amerikaanse mediagigant, maar na bijna twee decennia kiest hij ervoor om zijn contract niet te verlengen. Het is een significante verandering voor Liberty Media, dat de afgelopen jaren grote invloed heeft gehad op de groei en modernisering van de Formule 1. Voorzitter John Malone zal tijdelijk de rol van CEO op zich nemen.

Greg Maffei speelde een cruciale rol bij de overname van de Formule 1 in 2017. Onder zijn leiding werd de koningsklasse de snelst groeiende sport ter wereld. De grootste verandering was de omschakeling naar modern en digitaal entertainment, wat leidde tot een toenemende populariteit. Denk aan documentaireseries zoals Drive to Survive, maar ook aan een vernieuwde focus op sociale media.

Liberty Media-voorzitter John Malone zal tijdelijk de rol van CEO op zich nemen. Tegelijkertijd blijft Greg Maffei aan als adviseur. In een officieel persbericht spreekt Malone zijn waardering uit voor Maffei’s inzet en creativiteit. “Greg (Maffei, red.) heeft een enorme bijdrage geleverd aan de evolutie van Liberty Media. Onder zijn leiderschap heeft het bedrijf de waarde fors vergroot.” Maffei kijkt zelf ook positief terug op zijn tijd bij Liberty Media. “De afgelopen twintig jaar zijn ongelooflijk waardevol geweest,” reageerde de Amerikaan.

