Het Formule 1-seizoen zit erop. In z’n jaarlijkse eindrapport legt coureur en F1-analist Tom Coronel op geheel eigen wijze alle rijders langs de meetlat. Na de top-3 is het nu tijd voor de flop-3 van het afgelopen seizoen. Vandaag: Daniel Ricciardo, de man die het lachen verging toen hij gedurende het seizoen zijn stoeltje bij Visa RB verloor aan Liam Lawson,

Tom Coronel: “Een mooie gozer, een leuke vent, helemaal niets mis mee, maar hij heeft gewoon teveel kansen gehad. Ik vond het allereerst niet eerlijk dat hij in 2022 ineens het stoeltje bij Visa RB van Nyck de Vries kreeg. Daar was ik het principieel mee oneens. Omdat hij te oud was en ook eigenlijk al weg was.”

“Voor mij stopte Ricciardo, de racer, toen hij na 2016 wegging bij Red Bull en voor de 25 miljoen ging bij Renault. Hij had gewoon teamgenoot van Max Verstappen moeten blijven, daar had hij nog heel veel kunnen leren. Maar voor iedere coureur geldt: zodra je niet meer in jezelf gelooft en bang bent voor een ander, dan is het gebeurd met je. De afgelopen jaren heeft hij genoeg kansen gehad. Bij Renault, bij McLaren, bij Visa RB, maar het ging niet meer, het was klaar. Hij had dit jaar gewoon helemaal niet meer moeten rijden. Hij heeft ook niets meer laten zien dat me bij is gebleven. Ik vind hem een 4, maar ik geef hem toch nog een 4,5 omdat het zo’n leuke vent is. Maar het is klaar, over en uit.”

