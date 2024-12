Het Formule 1-seizoen zit erop. In z’n jaarlijkse eindrapport legt coureur en F1-analist Tom Coronel op geheel eigen wijze alle rijders langs de meetlat. We beginnen met de top-3 van het afgelopen seizoen. Met vandaag: Pierre Gasly, verrassend op P3.

Pierre Gasly: 8,7

Tom Coronel: “Het is heel makkelijk om om in de top-3 te gaan voor iemand als Lando Norris of Charles Leclerc. Dat vind ik te makkelijk. Ik ga hier voor de underdog, voor Pierre Gasly, want die heeft onder moeilijke omstandigheden toch mooie dingen laten zien. Hij begon het seizoen bij Alpine in een auto die werd opgeduwd door de medical car, maar hij liet zich niet gek maken en zeker in de eindfase van het seizoen heeft hij wel indruk gemaakt op mij.”

“Ik pik graag de race in Brazilië eruit. Zo’n regenrace is voor mij de norm. Tussen de stoel en het stuur bepaalt dan voor negentig procent wat er gebeurt, dan kun je als coureur het verschil maken. En hij eindigde gewoon op het podium. Daarbij komt dat Gasly zich gedurende het seizoen niet gek heeft laten maken door het hele gedoe met zijn teamgenoot Esteban Ocon en de voortdurende onrust binnen het team en dat vind ik serieus knap. Gezien de omstandigheden heeft hij maximaal gepresteerd. Ik denk ook dat Gasly nu echt bij een beter team thuishoort. Zet hem nou eens in een topauto! Dat zou ik wel willen zien. Hij heeft er ooit ingezeten natuurlijk bij Red Bull. Toen kwam het te vroeg, nu is hij er klaar voor.”

