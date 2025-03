De Formule 1 heeft bevestigd dat de elf Formule 1-teams voor 2026, inclusief Cadillac, allemaal het nieuwe Concorde Verdrag hebben ondertekend.

Het Concorde Verdrag is een contract tussen Formula One Management, de FIA en de teams die deelnemen aan het kampioenschap. In de overeenkomst worden zaken afgesproken met betrekking tot de regels en commerciële voorwaarden.

“Formule 1 kan bevestigen dat alle teams het Concorde Verdrag voor 2026 hebben ondertekend, waarmee de economische kracht van de sport op de lange termijn wordt veiliggesteld”, zo valt in een officiële verklaring te lezen. “Formule 1 heeft zich nog nooit in een sterkere positie bevonden en alle belanghebbenden hebben positieve voordelen en een aanzienlijke groei gezien. We bedanken alle teams voor hun betrokkenheid tijdens dit proces om het beste resultaat voor de sport te bereiken.”

Lees hier alles over de GP van Australië

De seizoenspecial van FORMULE 1 Magazine is uit! Ruim 100 pagina’s, met onder andere een interview met Red Bull-teambaas Christian Horner, reportages met en over Liam Lawson en Carlos Sainz. Verder een vooruitblik op komend seizoen met Jan Lammers en Jeroen Bleekemolen. En, natuurlijk, alle teams, coureurs, circuits, GP’s en tijdschema’s. Een onmisbaar naslagwerk voor iedere F1-liefhebber. Bestel ‘m nu online, met gratis bezorging in heel Nederland.