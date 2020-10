Emilia-Romagna wil dat Imola op de kalender blijft de komende jaren: ‘Dat is de intentie’

Dit weekend wordt er voor de eerste keer sinds 2006 een Grand Prix verreden op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari, maar als het aan de regio Emilia-Romagna ligt, komt de Formule 1 ook de komende jaren naar Imola. “Dat is onze intentie.”

De Grand Prix van Emilia-Romagna staat dit jaar door de uitbraak van het coronavirus op de kalender, maar de hoofd van toerisme, Andrea Corsini, hoopt dat het niet bij een eenmalig bezoek blijft aan het circuit in Imola.

Lees ook: Parabolica, afl. 12: ‘In Imola zijn de namen van de bochten alleen al mooi’

“Toen we de overeenkomst tekenden, maakten we gelijk duidelijk aan Liberty Media dat we de komende jaren ook op de kalender willen staan”, vertelt Corsini aan de lokale krant Sabato Sera.

“Imola heeft de geschiedenis, het is een geweldig circuit en de faciliteiten zijn helemaal op orde”, aldus de Italiaan.

Lees ook: Trackguide Imola: ‘Je kunt soms de was bij mensen zien hangen’