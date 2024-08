Het debuut van Kimi Antonelli bij Mercedes eindigde vrijdag tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Italië met een zware klapper. De 18-jarige Italiaan vloog al na tien minuten van de baan in de W15. Hij bleef ongedeerd.

Zowel de engineer van Antonelli als teambaas Toto Wolff stelde de jonge coureur meteen na zijn crash gerust. Het kan gebeuren, wilden ze er maar mee zeggen. Toch was het een grote fout van de Italiaan, die te enthousiast was en de controle over de Mercedes-bolide verloor in de Parabolica-bocht. De eerste meters van het Italiaanse talent eindigen daardoor in een sof.

Antonelli verving tijdens de eerste sessie op het circuit van Monza vaste coureur George Russell. Zijn monteurs hebben werk te verrichten door de schade aan de bolide, maar de Brit kan naar verwachting om vijf uur vanmiddag ‘gewoon’ instappen tijdens VT2.

Antonelli was voor het begin van de eerste vrije training nog goedlachs (Foto: Motorsport Images)