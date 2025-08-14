Robin Frijns vertrekt bij Envision Racing. De Nederlander en het Formule E-team hebben aangekondigd dat ze ieder hun eigen weg gaan. Daarmee komt er een einde aan een langdurige samenwerking. Frijns reed tussen 2018 en 2022 al vier seizoenen voor de Britse renstal, waarin hij tweemaal een E-Prix wist te winnen. Na één jaar bij ABT CUPRA keerde hij in 2023 terug bij Envision.

In een officieel persbericht roemt teambaas Sylvain Filippi de bijdrage van de Limburger. “Gedurende Robins zes seizoenen bij Envision Racing heeft hij uitstekende resultaten geboekt en geweldige races gereden”, aldus Filippi. “Zijn twee overwinningen en talloze podiumplaatsen springen eruit, maar ook zijn pure snelheid en zijn vermogen om een perfecte ronde te rijden wanneer het moest. Hij is een geduchte concurrent en een gewaardeerd lid van ons team.”

Nieuwe koers

Volgens Filippi is het nu tijd voor een nieuwe koers. “De Formule E ontwikkelt zich voortdurend”, vervolgde hij. “Voor ons is het nu tijd voor een spannende verandering. We kijken ernaar uit om binnenkort onze line-up voor seizoen 12 te presenteren.”

Ook Franz Jung, CEO van Envision Racing, benadrukt de rol van Frijns in het succes van het team. “Sinds zijn komst in seizoen 5 heeft Robin fantastische resultaten behaald. We danken hem voor zijn toewijding en wensen hem veel succes met zijn volgende uitdaging.” Zelf heeft Robin Frijns nog niet gereageerd. Wat hij volgend jaar gaat doen, is nog niet bekend. In het afgelopen seizoen kwam de Nederlander niet verder dan P7. Daarmee strandde hij op de negentiende plaats in het kampioenschap.

Robin Frijns namens Envision Racing tijdens de Londen E-Prix in juli (Getty Images)

