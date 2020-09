Enzo Ferrari’s voormalige rechterhand: ‘Ferrari mist Enzo’s donderpreken’

Ferrari is Ferrari niet meer, vindt Brenda Vernor. En zij kan het weten: jarenlang hield ze zich staande in mannenbolwerk Maranello, als secretaresse van Enzo Ferrari. Ze mist haar baas meer dan ooit. “Was hij er nog maar”, zegt ze, “we hebben hem nodig.”

Ze mag dan Engels zijn, van de passie die Brenda Vernor ook op haar 87ste nog bezit, kan menig Italiaan wat leren. Vertellen over Ferrari doet ze zelfs 27 jaar na haar pensioen vol vuur. En ze windt er ook in gesprek met FORMULE 1 geen doekjes om, dat heeft ze nooit gedaan. “Ferrari van nu? Dat is Ferrari niet meer. Het team wordt gerund door lui van Fiat. Het bord ‘Ferrari’ boven de pits kunnen ze net zo goed weghalen.”

Begrijp haar niet verkeerd, ze is nog altijd trouw aan Ferrari, maar ze mist ‘haar’ Ferrari. Dat van romantiek. Coureurs die ook gentlemen waren. De ijzeren vuist van Enzo. De tijden zijn echter veranderd, sinds Enzo Ferrari’s dood in 1988. Behalve dat Ferrari ‘Ferrari niet meer is’, is de Formule 1 ‘de Formule 1 niet meer’, zegt ze. “Zo verschrikkelijk saai. Vroeger stond ik om vier uur ’s ochtends op voor races en kon ik niet wachten tot de start. Nu val ik erbij in slaap! En dan die motoren, meneer Ferrari”, zoals ze hem nog steevast noemt, “zou zich in z’n graf omdraaien.”

Dat laatste natuurlijk ook vanwege de huidige prestaties van Ferrari. “Ze bakken er niks van.” En, haalt ze aan, ondertussen is alles veel te politiek en poenerig geworden. Waar het aan ontbreekt? Aan meneer Ferrari, natuurlijk. “Als hij er nog was zou het allemaal anders zijn. Na de volgende slechte race zou er een donderpreek volgen die door de hele fabriek te horen zou zijn, net als vroeger. Dan zou iedereen angstig z’n deur sluiten en het beter doen. We missen meneer Ferrari en we missen zijn donderpreken. Ferrari heeft iemand als hem nodig. Zonder meneer Ferrari is Ferrari zichzelf niet.”

Het volledige interview met Brenda Vernor, Enzo’s voormalige rechterhand, lees je in FORMULE 1 nr. 13. In deze bijzondere Ferrari-special ter ere van de Scuderia’s 1000ste Grand Prix vind je verder een uniek interview met Stefano Domenicali, de ex-teambaas van Ferrari, een poster van Michael Schumacher en nog veel meer. FORMULE 1 nr. 13 is nu in de winkel te koop of hier te bestellen.