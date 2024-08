Als olympisch kampioen (Londen 2012) geniet hij deze weken van de Zomerspelen in Parijs, maar ook Formule 1 kan Epke Zonderland bekoren. Net als Max Verstappen is hij een drievoudig wereldkampioen. De turner is inmiddels al gestopt (2021), bij de coureur zit er nog wél rek in de prestaties. “Ik vind het knap wat Max presteert.”

Epke, in hoeverre volg jij de autosport en Formule 1 in het bijzonder?

“Ik volg het zeker wel, al kijk ik niet zoveel sport op tv als je misschien zou verwachten. Maar ik ben al twee keer naar een Grand Prix geweest, waaronder die in Zandvoort vorig jaar. Een mooie happening, geweldig om te zien hoe groots zo’n evenement is. Het deed me denken aan de Olympische Spelen. En dan die snelheid, heel bijzonder. Ik volg Max uiteraard, vind het knap wat hij presteert. Geweldig, ook toen in Zandvoort. Max had het allemaal aardig in de macht.”

Turnen en autosport lijken ver uit elkaar te liggen. Maar als topturner moest jij in een oefening in korte tijd veel moeilijke handelingen verrichten, in die zin lijkt het op wat een coureur tijdens een ronde allemaal moet doen in zijn auto.

“Zo bekeken zijn er inderdaad de nodige gelijkenissen. Er is in beide gevallen weinig ruimte voor fouten, je verricht handelingen die je er door veel trainen in hebt geslepen. En die handelingen doe je veel op gevoel. Dus dat komt zeker overeen. Net als de focus, het mentale aspect ook van de druk die erbij komt kijken. Een coureur heeft alleen wel een veel langere spanningsboog dan een turner.”

Verstappen heeft nu drie wereldtitels op zak, evenveel als jij in het turnen aan de rekstok. Hoe moeilijk is het om aan de mondiale top te komen en die successen te blijven herhalen?

“De beste van de wereld zijn, dat is en blijft een bijzonder gevoel. Je wilt winnen, hebt een doel, iets waar je naartoe werkt als sporter. Als je vaak wint, gaan mensen het misschien normaal vinden. Maar als sporter weet je ook: winnen is nooit een gegeven. En dus moet je altijd jezelf blijven ontwikkelen, dat zal voor Max niet anders zijn. Zo kun je op niveau blijven presteren.”

Het volledige interview met Epke Zonderland lees je in ons dubbeldikke zomerpakket met reguliere editie & de Dutch GP Special- nu in de winkel en ook online te bestellen (gratis verzending in Nederland). Met ook nog onder meer het tussenrapport Tom Coronel, een interview met Max Verstappen en hoe koning Willem-Alexander in het geheim leerde racen!