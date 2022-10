Er hangt van alles in de lucht in Suzuka: buien, budget cap-geruchten, transfergeruchten en nog veel meer geruchten. Daan de Geus is in Japan voor de Grand Prix van Japan en praat in Paddockpraat ons bij over de terugkeer van de Formule 1 na drie jaar op het legendarische circuit. Over de kansen dat Max Verstappen het afmaakt dit weekend, de aanstaande bekendmaking van de budget cap-rapporten, de slechte beurt van Mick Schumacher en Nicholas Latifi die nogal in de war was.

