Met verslaggever Frank Woestenburg bespreken we in Paddockpraat Update de knotsgekke zondag in São Paulo. Over de masterclass van Max Verstappen, waarom Lando Norris het niet voor elkaar kreeg en over de knappe prestatie van Alpine. Verder vertelt Frank over zijn reportage in de favela dat op een steenworp afstand van het miljardencircus in Interlagos ligt, mis het niet!

Luister de podcast hier op onze site of via Spotify of Apple Podcasts.

Of bekijk hier de video van de podcast:



