Twee jaar geleden had Jeroen Bleekemolen ‘m wel zien aankomen, een transfer van Lewis Hamilton naar Ferrari. Maar nu, nadat de Brit onlangs zijn contract met Mercedes met twee jaar heeft verlengd? “Ik vraag me af wat Toto (Wolff, teambaas) nu gaat doen”, zegt Bleekemolen, coureur en columnist van formule1.nl zich af. “Ik denk niet dat hij zomaar wil blijven zonder Lewis.”

Rond een uur of acht kwam de bevestiging. Eerst via Mercedes, niet veel later gevolgd door een kort statement van Ferrari. Lewis Hamilton heeft een optie gelicht waardoor hij na dit seizoen zijn contract bij Mercedes een jaar eerder dan gepland kan ontbinden. “Dit had ik niet zien aankomen als ik heel eerlijk ben”, bekent Jeroen Bleekemolen.

Bleekemolen is vooral benieuwd wat de reden van Hamiltons besluit is geweest. “Er is iets gebeurd, denk ik. Ze zijn het ergens niet over eens. Dat kan bijvoorbeeld iets op sportief vlak zijn of over mensen die ze willen hebben. Lewis heeft net voor twee jaar bijgetekend, dan is dit vrij onlogisch en gek. Twee jaar geleden had ik dit misschien wel verwacht, ze hebben wel eens met elkaar gepraat. Maar nu totaal niet.”

Wolff zal vrijdagochtend tekst en uitleg geven over de opmerkelijke transfer. Bleekemolen is benieuwd of Mercedes’ teambaas zelf ook conclusies uit de breuk zal trekken. “Ik vraag me af wat Toto gaat doen. Blijft hij? Misschien heeft hij wel besloten te stoppen met Formule 1… Ik denk niet dat hij zomaar wil blijven zonder Lewis. Ze vormen samen al jaren een heel hecht team. Volgens mij wilden ze de wereldtitel terughalen naar Mercedes.”

Van Hamilton is bekend dat hij een zesde zintuig heeft om op het juiste moment bij het juiste team terecht te komen. Zie zijn entree in de Formule 1 in 2007 bij McLaren en de destijds ook al veelbesproken overstap naar Mercedes in 2013, waar hij zes wereldtitels veroverde. “Dat heeft hij toen heel goed ingeschat”, erkent Bleekemolen, “al kon je wel zien dat Mercedes hét team zou worden. Zou Ferrari het team worden dat onverslaanbaar wordt? Het kan wel… Hij heeft nu vast een mooie financiële deal voor een paar jaar, waarschijnlijk had hij wel zin eens iets anders te doen.”

De overgang van Hamilton heeft de transfercarrousel voor 2025 in ieder geval nog voor de start van 2024 op gang gedraaid. “Vreemd toch dat we nu al met 2025 bezig zijn? Maar dit is hoe het tegenwoordig werkt”, oordeelt Bleekemolen, die verwacht dat Carlos Sainz binnenkort zijn komst naar Audi (nu nog Stake) wereldkundig maakt. “Waarschijnlijk vervangt hij Bottas. Ik zou bijna zeggen: wat heb je aan hem als je Sainz kunt krijgen?”

Voor de zevenvoudig Brits wereldkampioen lonkt vanaf volgend jaar een rit in het rood. “Als je voor Ferrari kunt rijden is dat iets bijzonders”, beseft Bleekemolen. “Jan Lammers zegt altijd: Ferrari is Formule 1. En zo is het ook.” Hamilton wordt bij de Italiaanse renstal herenigd met Frédéric Vasseur, waarmee hij (net als Charles Leclerc) in de GP2 successen vierde. “Dat zijn wel dingen die je keuze beïnvloeden”, beweert Bleekemolen, “dingen die je voelt. Dat je het vertrouwen in iemand hebt: met hem gaat het goedkomen.”