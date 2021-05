In de vrijdageditie van Paddockpraat bespreken Sjaak Willems en Daan de Geus het raceweekend in Barcelona tot nu toe: over de HR-oorlog tussen Mercedes en Red Bull, de sessies op vrijdag en gaat die vernieuwde bocht 10 nou heel veel toevoegen aan de Grand Prix van Spanje?

