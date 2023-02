Terwijl iedereen reikhalzend uitkijkt naar de start van het Formule 1-seizoen, is het nu nog volop speculeren wie er dit jaar met de wereldtitel vandoor gaat. Eén ding is zeker: Max Verstappen is de torenhoge favoriet en hij is momenteel dan ook hét boegbeeld van de Nederlandse sport.

In het rondetafelgesprek in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine met voormalig F1-coureur Giedo van der Garde, sportmarketeer Chris Woerts en voormalig Chef de Mission Maurits Hendriks komt dit ook uitgebreid aan bod.

Max Verstappen heeft de Formule 1 in Nederland groot gemaakt. Is hij de enige wereldster die Nederland op dit moment rijk is?

Van der Garde: “Mwah, er zijn er nog wel een paar vind ik. Denk aan Virgil van Dijk bijvoorbeeld. En de honkballers die in de MLB spelen in de Verenigde Staten. Vergis je niet, dat zijn grote jongens hoor.”

Maar die dragen niet in hun eentje de sport, zoals Verstappen dat wel doet met Formule 1 in Nederland.

Van der Garde: “Ja, dat klopt. Max is wel de nummer één.”

Verstappen is in december door een vakjury en collega-sporters voor de tweede keer op rij verkozen tot sportman van het jaar. Wat zegt dat?

Hendriks: “Ik weet het, er is altijd veel kritiek op het format, maar die deel ik niet. Natuurlijk, het is appels met peren vergelijken, maar het feit dat collega-sporters de beste uit hun midden kiezen vind ik een waardevol gegeven. En daardoor komt er in mijn optiek altijd de juiste winnaar uit. In het verleden was er vaak kritiek, omdat vaak schaatsers er met de prijs vandoor gingen en dat iemand als Max Verstappen nooit zou kunnen winnen. Nou, dat blijkt dus niet zo te zijn. Max wint gewoon en niemand die daar een vraagteken bij plaatst.”



Woerts: “De media-aandacht speelt wel een bepalende rol natuurlijk. Als Femke Bol bij de vrouwen net zoveel op tv was geweest als Irene Schouten, had zij die prijs gewonnen, want atletiek is een veel grotere sport dan schaatsen. Dus ik vraag me wel af of het concept klopt. Neemt niet weg dat Max gewoon buitencategorie is.”

Van der Garde: “Dat is het. Kijk, Virgil van Dijk, Mathieu van der Poel en Michael van Gerwen zijn ook allemaal heel groot. Maar er kan er maar één de grootste zijn. Dat is Max.”

In de seizoengids van FORMULE 1 Magazine lees je alles over het nieuwe seizoen. Met analyses van topcoureurs, interviews, reportages, een technische vooruitblik, onderscheidende fotografie en natuurlijk alles wat je moet weten over de coureurs, teams, circuits en televisietijden. De FORMULE1 Preview Special verschijnt op 9 februari 2023 en is hier te bestellen met gratis verzending!