Na twee intense jaren nam Haas afgelopen winter afscheid van Mick Schumacher. In de Netflix-serie Drive to Survive is teambaas Günther Steiner zeer kritisch op de Duitse coureur: “Talent is niet te koop.” En dat is in Duitsland niet bij iedereen even goed gevallen.

Hij staat erom bekend dat hij zelden een blad voor de mond neemt. Het is een van de redenen waarom Günther Steiner sinds zijn optredens in Drive to Survive een van de sterren van de show is geworden. In het nieuwe seizoen is er opnieuw veel aandacht voor Haas’ teambaas en het besluit om Mick Schumacher, zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael, na twee jaar te vervangen door veteraan Nico Hülkenberg.

Met uitspraken als ‘aan een dood paard kun je niet trekken’ en ‘talent is niet te koop’ schetst Steiner geen erg positief beeld van de Duitse coureur. Ook vervloekt hij Schumacher als die tijdens een race via de boordradio vraagt of de remmen oververhit zijn. “Maakt hij zich zorgen over de temperatuur van de remmen? Hij is verdomme zo langzaam dat hij helemaal geen remmen nodig heeft”, fulmineert de teambaas. In gesprek met het Britse portal inews nuanceert Steiner die uitbarsting toe. “Tijdens een race giert de adrenaline in de pitbox door je lichaam. Dan zeg je weleens dingen die je normaal of een uurtje later niet zou zeggen.”

Het huwelijk tussen Schumacher en Haas werd uiteindelijk ontbonden. De talloze, kostbare crashes van de Duitser waren daar mede de oorzaak van. “Ik heb Mick verteld dat we een ervaren coureur nodig hadden die het team vooruit kon helpen. Zo’n gesprek is niet leuk, maar het hoort bij mijn werk. Volgens mij zag Mick het wel aankomen, hij is een slimme jongen. Na twee jaar zijn we niet gekomen waar we wilden”, aldus Steiner. “En je kunt niet verder gaan als je niet vooruit komt.”

Afgelopen week bemoeide Ralf Schumacher zich via een gesprek op het YouTube-kanaal van formel1.de met de discussie over zijn neefje. Volgens de voormalig F1-coureur en analist van Sky Duitsland heeft een team het volste recht coureurs kritisch te benaderen. Schumi II erkent dat zijn neef met crashes in Bakoe en Monaco geen reclame voor zichzelf maakte.

In Drive to Survive klaagt Steiner in een telefoongesprek met eigenaar Gene Haas over de schade die de jonge coureur bij een zware crash in Saoedi-Arabië heeft veroorzaakt. “Het is niet best Gene, ik denk dat de schade tussen een half miljoen en een miljoen euro ligt.”

Ralf Schumacher namens tv-zender Sky Duitsland in gesprek met zijn neef Mick. FOTO: Haas

“Mick was langzaam en maakte fouten”, erkent Ralf Schumacher. “Als coureur moet je met kritiek van je team kunnen omgaan. Maar”, zo stelt de oud-coureur, “ik verwacht van een volwassen man (Steiner, red) wel dat hij iets anders met een jonge man omgaat. Men had Mick beter kunnen en moeten motiveren. Als je naar Drive to Survive kijkt, begrijp je nog beter hoe moeilijk het voor Mick was en wat hij op die leeftijd gepresteerd heeft. In een team waar je het gevoel kreeg dat hij niet welkom was en steeds tegen ontslag vocht, heeft hij geweldig gepresteerd. Of dat genoeg is om in de Formule 1 te kunnen blijven, zal de toekomst uitwijzen.”

Na zijn vertrek bij Haas heeft Mercedes, het laatste team waarvoor zijn vader in de Formule 1 actief was, Mick Schumacher als testcoureur aangetrokken.