Ericsson: ‘Aeroscreen wellicht de toekomst voor F1, is stap vooruit op de halo’

Indycar-coureur Marcus Ericsson, die van 2014 tot en met 2018 Formule 1 reed, denkt dat het aeroscreen waar in de Amerikaanse raceklasse mee wordt gereden mogelijk ook de toekomst is voor de Formule 1. “Het is een stap vooruit vergeleken met de halo.”

Dat Ericsson sinds vorige week een groot voorstander van het aeroscreen is, zal voor eenieder die de eerste Indycar-race op de Iowa Speedway heeft gezien niet als verrassing komen. De Zweed ontkwam mogelijk aan ernstig letsel toen een rondvliegend brokstuk na een botsing tussen Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout en Colton Herta afketste op zijn aeroscreen.

Tijdens de race zelf stond Ericsson er niet zo bij stil, maar toen hij het terugzag in de herhaling wel: “Het was namelijk best een groot stuk voorvleugel, of wat het dan ook was, dat tegen mijn aeroscreen kwam”, vertelt hij aan The-Race. Geen fijne beelden om terug te zien: “Maar het was wel goed om te zien dat het aeroscreen er zat.”

“Het aeroscreen is feitelijk een halo met een scherm er tussen”, legt Ericsson uit. “Ik denk dat het een stap vooruit is vergeleken met de halo. Ik zie het als mogelijke toekomst voor de Formule 1 en andere Europese raceklassen. De halo is namelijk goed om grote brokstukken tegen te houden, maar biedt logischerwijs minder bescherming dan het aeroscreen tegen kleinere rondvliegende brokstukken.”

VeeKay ook blij met aeroscreen

Ericsson was overigens niet de enige die zichzelf gelukkig prees dat het aeroscreen dit jaar in de Indycar Series is geïntroduceerd; de Nederlander Rinus VeeKay deed dat ook. Zijn aeroscreen en rolbeugel beschermden hem, maar waren wel flink beschadigd toen de auto van Herta bij de botsing over het cockpitgedeelte van die van VeeKay klom.

Het aeroscreen is Indycar’s antwoord op de vraag voor betere cockpitbescherming, en is ontwikkeld door Red Bull Technologies. In de Formule 1 is een eerdere versie van een soortgelijk scherm in 2016 en 2017 door Red Bull en Ferrari uitgeprobeerd, maar ging de voorkeur uit naar de halo als ‘beschermring’ om de cockpit om coureurs betere hoofdbescherming te bieden.

De schade aan het cockpitgedeelte van VeeKay’s auto na de botsing met Herta.