VeeKay ontsnapt dankzij aeroscreen ongedeerd aan enge botsing op Iowa

Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout heeft gelukkig ongedeerd kunnen uitstappen na een nare botsing met Colton Herta op de oval van Iowa. De aeroscreen-cockpitbescherming bewees hem daarbij een zeer goede dienst.

VeeKay was aan een goede race bezig en reed zevende toen hij in ronde 157 van de 250 tijdens een neutralisatie werd geraakt door Herta. De wedstrijd stond op het punt hervat te worden, tot die herstart op het laatste moment toch werd afgeblazen.

VeeKay hield daarop in, maar de achter hem rijdende Herta raakte hem vol van achter. Herta’s auto klom over die van VeeKay en zijn neus en vleugel gingen vol richting VeeKay’s cockpit, waarbij deze dus gestopt werden door het aeroscreen.

‘Ik denk echt dat het veiligheidsscherm net Rinus VeeKay’s leven heeft gered’, stelde de commentator van NBC daarbij zelfs.

Het aeroscreen – Indycars tegenhanger van de Formule 1’s halo als oplossing om de coureurs betere hoofdbescherming te bieden – deed dus waarvoor het bedoeld is. Herta’s auto gleed er overheen en hoewel hij gelanceerd werd, kon ook Herta na een rit door de lucht ongedeerd uitstappen.

“Ik kon niks doen: ik had een goede herstart, maar kreeg te horen dat de herstart niet door ging. De andere auto (Herta, red.) kreeg die boodschap denk ik te laat”, vertelt VeeKay. “Daarna werd ik dus geraakt.”

In een reactie aan het Amerikaanse Racer spreekt VeeKay zijn dank uit voor de introductie van het aeroscreen: “Ik ben heel blij met hoe veilig deze auto’s zijn”, zegt hij. “Het aeroscreen was vernietigd, maar ik ben Indycar dankbaar dat ze zo’n geweldige safety cell hebben ontwikkeld.” Gezien de schade aan de auto, zal VeeKay race twee op Iowa wel met de reserveauto rijden.

We will be going to the backup No. 21 car for tomorrow’s Race 2 of the #Indy250s. pic.twitter.com/uXGbqVB4xQ — Ed Carpenter Racing (@ECRIndy) July 18, 2020

VeeKay was niet de enige die dankbaar mag zijn voor de introductie van het aeroscreen: brokstukken van Herta’s auto vlogen ook in de richting van de cockpit van Marcus Ericsson, maar ketsen af op het cockpitscherm. “Dat was wel een beetje eng”, vertelt ook hij aan Racer. “Een aantal grote brokstukken raakten het aeroscreen. Het laat echter wel zien hoe goed Indycar aan de veiligheid heeft gewerkt.”

Ericsson kon overigens gewoon doorrijden en werd nog negende. De race werd gewonnen door de Fransman Simon Pagenaud, die nota bene als laatste was gestart. Kampioenschapsleider Scott Dixon finishte als tweede, voor rookie Oliver Askew op plek drie.

In de nacht van zaterdag op zondag is er weer een race op de Iowa Speedway. Deze is vanaf 02:30 uur te zien op Ziggo Sport Racing.