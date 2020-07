VeeKay maakt zich op voor volgend oval-avontuur in Iowa: ‘Je kunt er echt racen’

Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout heeft net de Indycar-dubbel op Road America achter de rug, maar dit weekend wacht de volgende alweer, op de Iowa Speedway-oval. “Op Iowa kun je echt racen.”

Op zijn geliefde Road America – het is VeeKay’s favoriete circuit – finishte de negentienjarige Nederlander als dertiende en veertiende. “Road America is zo’n circuit waar het of top is of heel moeilijk, niks er tussenin. Dit jaar hadden wij het er als team even moeilijk”, zegt de coureur van Ed Carpenter Racing, “al deed ik qua mijn prestaties denk ik wat ik moest doen.”

“Als dit bovendien zo’n weekend was waarin het allemaal wat minder op z’n plek valt, zoals er ook gewoon bij hoort”, vervolgt VeeKay, “dan zijn er alsnog goed mee weggekomen. We kwamen qua snelheid gewoon telkens net wat te kort op de top en op een circuit als Road America, met veertien bochten, loopt de tijd dan snel op.” In race één hielpen problemen met de brandstofpomp daarbij ook niet mee. Het positieve, zo bekijkt hij het ook van die kant: “is dat ik veel heb geleerd, veel kilometers gemaakt. Zelfs al is de auto moeilijk te rijden, dan toch doe je een bepaald vertrouwen op.”

Vette actie op Pagenaud

Ondanks dat het geen makkelijk weekend was, kon VeeKay zijn talent bovendien toch etaleren. Met een eindsprint van 21 naar 13 in de eerste wedstrijd (“niet verkeerd”), maar bovenal met een schitterende inhaalactie op Simon Pagenaud in het begin van de race in de befaamde Carousel-bocht. “Heel vet”, geniet hij er nog van na. “In de auto denk je er tijdens het rijden niet meer aan, maar het was gaaf om hem terug te zien”, moet hij toegeven. “Ik zat in de linker bocht voor de Carousel aan de binnenkant van Patricio O’Ward en we ging er samen in. Ik had echter zoveel grip dat ik dacht: ik kan Pagenaud ook nog wel pakken.”

Dat hij kan inhalen, heeft VeeKay in zijn eerste vier Indycar-races wel bewezen. Nu wachten race vijf en zes. Op de Iowa Speedway-oval, dus. Een baan waar je ook kan inhalen, en een heel ander type oval dan de Texas Motor Speedway waarop VeeKay het Indycar-seizoen begin juni met een lastig weekend aftrapte. “Texas is heel extreem. Dit is een veel kleinere baan. We rijden er ook niet met de speciale oval­-vleugels, maar met het pakket waarmee we ook op reguliere circuits rijden. Je kan op Iowa wel naast elkaar rijden, andere lijnen volgen, echt racen. Het maakt het heel leuk rijden.”

Hoewel hij aan zijn rookie season (debuutjaar) in de Indycars bezig is, kent de Hoofddorper de baan al wel. “Ik reed er in 2017 in de USF2000 (en werd toen tweede, red.) al is het in een Indycar natuurlijk wel heel anders. Ik heb het echter veel op de simulator gereden. Dat ging goed. Ik kon me er goed aan aanpassen.” Hoe VeeKay het er in Iowa vanaf brengt, zie je in de nacht van vrijdag op zaterdag vanaf 03:00 uur op Ziggo Sport Racing, en in de nacht van zaterdag op zondag vanaf 02:30 uur.