Marcus Ericsson heeft afgelopen zondag niet alleen eeuwige roem verdiend door de Indy 500 te winnen, maar ook krap drie miljoen euro aan prijzengeld. Voor de Nederlander Rinus van Kalmthout waren het ook twee lucratieve weken in Indianapolis, ondanks dat hij de eerste uitvaller was in de 500.

Gelijk een kanttekening hierbij: de coureurs in kwestie strijken het prijzengeld natuurlijk niet volledig persoonlijk op. De uitbetalingen zijn aan hun inschrijving gekoppeld en het is aan de teams dit geld verder te verdelen.

Doorgaans krijgt een coureur contractueel gezien een bepaald percentage – of een variabel percentage afhankelijk van het resultaat. De rest gaat naar het team, dat dit weer verdeelt over de monteurs en andere medewerkers en/of nog wat oppot.

Als winnaar van de Indy 500 heeft Ericsson 3.1 miljoen dollar binnengehaald, 2.8 miljoen euro. Een groot deel daarvan is natuurlijk dankzij zijn zege, maar zaken als het kwalificatieresultaat en het aantal ronden op kop leveren ook geld op.

Van Kalmthout casht ondanks crash

Na Ericsson verdiende de nummer twee Pato O’Ward het meest: 1 miljoen dollar, dik negen ton in euro’s. Van Kalmthout pakte ondanks dat hij zondag als eerste klaar was alsnog 487.800,- dollar mee. Omgerekend meer dan 450.000 euro. Hij begon de race natuurlijk ook als derde.

De kleinste uitbetaling is voor Stefan Wilson, 102.000 dollar. Als coureur die alleen de Indy 500 doet, krijgt hij ook minder dan full-time inschrijvingen, al is het alsnog goed verdienen. Ex-Formule 1-coureur Romain Grosjean crashte uit de race, maar strijkt nog wel 478.500 dollar op.

Prijzengeld varieert

De zogenaamde purse aan prijzengeld loopt overigens behoorlijk uiteen van het ene op het andere jaar. Het totaal was dit keer meer dan 15 miljoen dollar, bijna het dubbele van 2021. Hélio Castroneves, de winnaar van 2021, collecteerde toen 1.8 miljoen dollar.

Medelijden hebben met Castroneves is echter zeker niet nodig. De Braziliaan is viervoudig Indy 500-winnaar en pakte puur aan prijzengeld zo meer dan 7.6 miljoen dollar mee. De Nederlander Arie Luyendyk won Indy in 1990 en 1997, goed voor ruim 2.5 miljoen dollar.

