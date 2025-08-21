De Nederlandse Esmee Kosterman maakt tijdens het Grand Prix-weekend in Zandvoort haar debuut in de F1 Academy. Dat maakte de organisatie woensdag bekend. De 20-jarige coureur uit Wijk bij Duurstede mag als wildcard deelnemen aan de sessies met TeamViewer. Ze zal tevens met een speciale livery rijden, als eerbetoon aan alle vrouwen in leiderschapsrollen.

Esmee Kosterman begon in 2021 met autoracen in de Ford Fiesta Sprint Cup Benelux. Twee jaar later schreef ze geschiedenis als eerste vrouw die een race in de serie wist te winnen, waarna ze tweede werd in de Junior Cup en derde in het algemeen klassement. Vorig jaar maakte ze de overstap naar de eenzitters, waarbij ze punten scoorde bij haar debuut in de Indiase Formule 4. Dit seizoen reed ze onder meer in het Britse Formule 4-kampioenschap.

Speciale livery

Tijdens haar F1 Academy-debuut rijdt Kosterman in een auto met een speciale livery, ter ere van een TeamViewer-campagne voor vrouwen in leiderschapsrollen. Op de wagen prijken de namen van meer dan tweehonderd vrouwen die ‘inspireren in diverse sectoren’, aldus een officieel persbericht. “Onze sport heeft de kracht om verandering teweeg te brengen en we zijn er ongelooflijk trots op dat we vrouwen zowel op als naast de baan kunnen steunen”, reageerde Karin Fink, hoofd commerciële operaties van F1 Academy.

LEES OOK: Tijdschema GP Nederland in Zandvoort: Zo laat beginnen de sessies

Emely de Heus, die twee jaar lang furore maakte in de F1 Academy, liet onlangs weten een korte pauze te nemen van de racerij. De 22-jarige coureur uit Mijnsheerenland komt sinds februari uit in de Duitse Porsche Carrera Cup. “Vanwege gezondheidsredenen kan ik dit weekend niet racen”, schreef ze woensdag op sociale media. “Eerder dit jaar werd ik ziek en ik heb moeite om volledig te herstellen. Daarom heb ik besloten een stapje terug te doen van het racen, in de hoop zo snel mogelijk weer in de auto te zitten. Dit seizoen is ook zwaar voor me geweest, en dat maakt het extra lastig als je je niet fit voelt.”

Dag Sessie Tijd Vrijdag Eerste vrije training

Tweede vrije training 10.00 uur – 10.50 uur

17.30 uur – 18.10 uur Zaterdag Kwalificatie

Race 1 10.25 uur – 10.55 uur

17.05 uur – 17.35 uur Zondag Race 2 10.40 uur – 11.10 uur Het tijdschema voor de Nederlandse ronde van de F1 Academy

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.