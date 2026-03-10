Esteban Ocon uitte na afloop van de Grand Prix van Australië zijn frustraties over de prestatie van zijn Haas-auto. De Fransman eindigde als elfde en is kritischer geworden op de VF-26. Dat komt volgens hem vooral door de verschillende tussen de twee Haas-bolides. “Er zijn grote verschillen in de afstelling tussen Bearman en mij”, aldus Ocon.

Met goede moed begon Esteban Ocon aan de race, maar al snel merkte hij dat er een gebrek was aan prestatie van zijn Haas-auto. “Het is precies hetzelfde als vorig jaar, dat is erg frustrerend. Er zijn stabiliteitsproblemen met de auto en grote verschillen in de afstelling tussen de twee bolides. We zijn niet ver verwijderd van de punten, dus de auto kan beter presteren dan wat ik nu heb laten zien”, vertelde de 29-jarige coureur aan de media in de paddock.

‘Geen auto om mee te rijden’

Bij de start klom Ocon van de dertiende naar de achtste plaats. “We wonnen veel posities bij de start. We kwamen binnen tijdens de Virtual Safety Car, wat erg positief was. Alles zag er goed uit”, concludeerde de Fransman. Daarna vielen de rondetijden echter tegen. “De bandenslijtage was enorm. Het leek op een flashback naar vorig jaar, toen werkte het ook niet. Deze problemen moeten we oplossen, zo simpel is het.”

Volgens Ocon zat er een duidelijk verschil in de afstelling van de twee Haas-bolides. Teamgenoot Oliver Bearman reed met een auto die onderstuur had, maar stabieler was en eindigde als zevende. Ocon had juist te maken met overstuur. “Oliver en ik hebben opnieuw twee verschillende problemen. Het begint frustrerend te worden. Mijn auto was zeker geen goede auto om mee te rijden”, gaf de Fransman aan.

‘Goede les’

Ook het energiemanagement speelde volgens Ocon een rol tijdens de race. “Inhalen was moeilijk. Ik was constant aan het inhalen en werd daarna weer terug ingehaald. Het was een eindeloos gevecht met Gasly en Bortoleto.” Dat er nog veel te leren valt, laat de Haas-coureur duidelijk merken. “Het was een goede les in energiemanagement. Er zijn dingen die we anders moeten doen in de volgende races. Hopelijk hoeven we niet op elk circuit alles opnieuw te leren. Dit was pas de eerste race, dus we zullen zien hoe het in China gaat”, besloot Ocon.

