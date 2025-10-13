De Formule 1 is niet zonder gevaren, dat is algemeen bekend. Toch is de ene crash de andere niet, bewijst ook Esteban Ocon. In een recent interview blikt hij terug op zijn zwaarste klapper in de koningsklasse – een uitstapje naar de betonnen muren van het Miami International Autodrome. Op het eerste gezicht misschien geen echte horrorcrash, maar volgens Ocon waren de gevolgen geenszins verwaarloosbaar.

Tijdens het inaugurele raceweekend in Miami ging het in de derde vrije training gruwelijk mis voor Ocon. De Fransman, destijds actief voor Alpine, verloor de controle over zijn A522 bij het aanremmen van bocht dertien. Hoewel de impact er op televisie relatief onschuldig uitzag, was het volgens Ocon wel degelijk een horrorcrash. In een interview op het Franse YouTube-kanaal Legend sprak hij openhartig over de heftige nasleep van het incident.

“Ik heb een paar zware crashes gehad”, zei hij. “Die waren nooit écht heftig – even afkloppen natuurlijk – al kreeg ik bij sommige een impact van 40G te verduren en werd ik bijna knock-out geslagen. Soms werd mijn zicht wazig of had ik drie, vier dagen lang hoofdpijn.” Volgens Ocon was zijn zwaarste crash die in Miami. “Er werd 42G gemeten”, vertelde hij. “Voor de mensen die het niet hebben gezien, het ziet er misschien niet zo indrukwekkend uit – maar ik raakte wel een betonnen muur. Beide knieën kregen een klap; ik kon nauwelijks nog lopen.”

“De volgende ochtend stond ik onder de douche en zakte ineens in elkaar”, onthulde de Fransman. “Ik verloor mijn evenwicht en voelde me helemaal niet goed. Desondanks slaagde ik erin om vanaf de laatste startplaats nog als achtste te finishen. En dat terwijl ik bloed plaste – dat was echt niet best!” Bekijk de beelden van de crash hieronder.

