Esteban Ocon ontkent dat zijn recente ontslag iets te maken heeft met de crash in Monaco. De Fransman stuurde tijdens de race ongelukkig in op zijn teamgenoot en moest het strijdveld vervroegd verlaten. Inmiddels weten we dat Alpine hem geen nieuw contract heeft aangeboden voor 2025. Teamgenoot Pierre Gasly ziet daarmee een eeuwenoude rivaal vertrekken.

LEES OOK: Renault-CEO peinst er niet over Alpine te verkopen: ‘Zou ongelofelijk dom zijn’

Sky Sports F1 vroeg Esteban Ocon of de keuze van Alpine een ‘straf’ is voor het incident in Monaco. “Nee, zeker niet”, reageerde hij meteen. “Dat soort beslissingen worden niet zomaar gemaakt. De gesprekken lopen al enkele maanden, dit was een gezamenlijke keuze.”

“Ik heb hier vijf jaar lang mogen rijden”, vervolgde hij. “In Formule 1-termen is dat echt heel lang. Natuurlijk hebben we lastige momenten gekend, maar ik heb ook hele mooie herinneringen mogen maken.” Ocon won zijn enige Grand Prix met Alpine in Hongarije in 2021. “Het is tijd dat ik andere uitdagingen ga opzoeken”, besloot hij. “Dit was het goede moment om onze samenwerking te beëindigen.”

Lachende derde

Pierre Gasly – van jongs af aan al de grootste rivaal van Ocon – reageerde tijdens een persconferentie op het nieuws dat Alpine zijn teamgenoot laat gaan. De Fransman liet eerst een pijnlijk lange stilte vallen – tot groot genoegen van de aanwezige journalisten. Het kan niet anders dan dat Gasly blij is dat zijn concurrent het veld moet ruimen.

“Ik moet mijn woorden zorgvuldig kiezen”, lachte hij uiteindelijk. “Alles wat ik zeg, wordt toch wel heel breed uitgemeten. Esteban en ik kennen een lange geschiedenis, maar de afgelopen jaren denk ik dat we op een professionele manier hebben kunnen samenwerken. Het is niet altijd makkelijk geweest, maar als je bedenkt [dat we elkaars grootste rivalen zijn] is het best aardig geweest. Daar houd ik het bij.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).