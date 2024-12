Esteban Ocon plaatste dinsdag een emotionele boodschap op sociale media. De Franse coureur moest immers vervroegd afscheid nemen van Alpine. Na bijna vijf jaar komt er in Abu Dhabi een einde aan de samenwerking. Reservecoureur Jack Doohan, die volgend jaar fulltime in actie komt namens de Fransen, mag op het Yas Marina Circuit alvast debuteren.

In een opvallend bericht op sociale media verklaarde Esteban Ocon dat hij het einde van zijn samenwerking met Alpine ‘graag anders had gezien’. “Ik wil vooral de monteurs en de ingenieurs bedanken die de afgelopen vijf seizoenen met mij hebben geracet”, schreef hij. “We hebben zoveel meegemaakt samen en ik ben trots dat ik velen van jullie mijn vrienden mag noemen. Ik weet hoeveel al die bijzondere momenten voor iedereen hebben betekend – die gedeelde vreugde ga ik nooit vergeten.”

Esteban Ocon stond de afgelopen vijf jaar vier keer op het podium, inclusief één overwinning tijdens de GP van Hongarije in 2021. Het huidige seizoen was extra uitdagend voor Alpine, maar een verrassend dubbel podium in São Paulo maakte veel goed. “Het is geen gemakkelijk jaar geweest voor het team”, aldus Ocon. “Ik heb gelukkig nergens spijt van, ik heb elke sessie alles gegeven, zoals ik dat altijd doe.”

Jack Doohan

“Aan de honderden hardwerkende mannen en vrouwen in Enstone en in Viry-Châtillon, mijn excuses dat ik jullie niet persoonlijk kan bezoeken voor een goed afscheid”, vervolgde hij. “Zoals jullie weten, was het altijd de bedoeling om dit weekend nog één keer te racen en jullie volgende week persoonlijk afscheid van jullie te nemen. Ik keek er heel erg naar uit. Dit is niet hoe ik mijn afscheid had voorgesteld, ik had het graag anders gezien. Dat gezegd hebbende, is de wereld van de Formule 1 erg klein. Ik weet zeker dat ik velen van jullie snel weer zal zien.”

Tot slot richtte Esteban Ocon zich tot Jack Doohan, de 21-jarige Australiër die hem in Abu Dhabi en in het aankomende seizoen zal vervangen. “Ik wil mijn vriend Jack niets dan goede dingen toewensen wanneer hij deze week de volgende grote stap in zijn carrière zet”, besloot hij. Zelf maakt Ocon in 2025 de overstap naar Haas. Daar krijgt hij gezelschap van Oliver Bearman.

Jack Doohan neemt tijdens de laatste GP in Abu Dhabi het stokje alvast over van Esteban Ocon (Getty Images)

