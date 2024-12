Het Alpine-team pakt uit tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi. Niet Esteban Ocon, maar Jack Doohan zal naast Pierre Gasly op de grid staan. Een verrassende keuze, aangezien Ocon oorspronkelijk tot het einde van het seizoen bij Alpine zou blijven. Waarom besloot het team hun samenwerking vroegtijdig te beëindigen?

Vroegtijdig afscheid voor Ocon

De beslissing om Ocon een race eerder vrij te geven, hangt samen met zijn aanstaande overstap naar Haas. Ocon zal in 2025 voor het Amerikaanse team rijden, en het testen van hun auto na afloop van het seizoen in Abu Dhabi is cruciaal. Omdat hij formeel tot het einde van het seizoen onder contract stond bij Alpine, was toestemming nodig om hem deel te laten nemen aan deze test. In plaats van een compromis – zoals het dragen van neutrale witte overalls vanwege eventuele conflicterende sponsoren – koos Alpine voor een definitieve breuk. Hiermee krijgt Ocon de ruimte om zich volledig te richten op zijn toekomst bij Haas, terwijl Alpine alvast vooruitblikt op 2025 met Doohan.

Spanningen in het team

Hoewel het vertrek van Ocon professioneel wordt gepresenteerd, lijken er achter de schermen spanningen te zijn geweest. De afgelopen races verliepen stroef voor de Fransman. Behalve een knappe tweede plek in Brazilië, bleef hij vaak in de schaduw van teamgenoot Gasly. Vooral in Las Vegas liep Ocon tegen problemen aan, waarbij hij vermoedde dat er iets mis was met zijn auto. Alpine onderzocht de situatie uitgebreid, maar vond geen afwijkingen in de data. Hierdoor ontstond het gevoel dat de relatie tussen Ocon en het team haar natuurlijke eindpunt had bereikt.

Kans voor Doohan

De vervanging van Ocon biedt Doohan een unieke kans. De Australiër zal zijn Formule 1-debuut maken tijdens een volledig raceweekend. Hoewel Doohan al gepland stond voor de eerste vrije training, krijgt hij nu drie trainingen, een kwalificatie en de race om ervaring op te doen. Doohan kent het Yas Marina Circuit goed: in 2023 won hij hier de feature race in de Formule 2. Deze ervaring zal hem helpen om snel te wennen aan de Alpine-bolide. Punten scoren tijdens zijn debuut wordt een uitdaging, maar zonder grote druk kan hij zich volledig focussen op zijn ontwikkeling.

