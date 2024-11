Alpine heeft bekendgemaakt wie de opvolger wordt van Jack Doohan als reservecoureur bij het Franse team. Formule 2-coureur Paul Aron is de gelukkige. De jonge Est mag de taken van de Australiër overnemen, wanneer Doohan in 2025 als voltijds coureur zijn Formule 1-debuut voor Alpine maakt.

De 20-jarige Paul Aron rijdt momenteel in de Formule 2, en staat daar op de vierde plaats in het kampioenschap. De uit Estland afkomstige Aron heeft al zever keer het podium gehaald in de opstapklasse, en pakte polepositie voor de voorlaatste race van het Formule 2-seizoen in Qatar.

LEES OOK: Voormalig Red Bull-coureur Pierre Gasly gunt Tsunoda promotie

“Het is ongelooflijk speciaal om bij het Alpine-team te komen. Het is duidelijk dat dit een geweldige plek is voor elke jonge coureur en ik ben erg blij dat Flavio (Briatore, red.) en Oliver (Oakes, red.) me deze kans hebben gegeven”, bedankt de jonge coureur de adviseur en de teambaas van het team, in het officiële persbericht. “Ik kijk ernaar uit om echt aan het werk te gaan en mijn carrièrepad in de autosport voort te zetten.”

Generatiewisseling

Ook Alpine-adviseur Flavio Briatore kijkt uit naar de komst van Aron volgend jaar. “We zijn erg blij dat Paul zich bij Alpine voegt als onze reservecoureur. Er vindt momenteel een generatiewisseling plaats in de Formule 1, zoals we zien aan de vele jonge coureurs die hun intrede doen in de sport en impact maken. Wij geloven dat Paul een van de beste talenten is en we kijken ernaar uit om hem te ontwikkelen tot F1-coureur.”

F1-evenement van het jaar op 12 december: Koop NU je ticket!

In 2025 staan inderdaad verschillende nieuwe gezichten op de grid, en maken maar liefst vier rookies hun debuut in de koningsklasse. Gabriel Bortoleto, Andrea Kimi Antonelli, Jack Doohan en Oliver Bearman staan allemaal in 2025 voor het eerst in het Formule 1-veld als voltijds coureur.

Lees hier alles over de GP van Qatar

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Onze kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas bestel je online! Uitverkocht? Geen zorgen: het blad ligt ook in de winkel!