Pierre Gasly vindt dat het tijd is dat Yuki Tsunoda het bij Red Bull gaat proberen. Na vier jaar bij het juniorteam zou de Japanner wel toe zijn aan promotie. Terwijl Sergio Pérez ervan overtuigd is dat hij zijn nieuwe contract bij Red Bull mag uitdienen, azen beide Visa RB-coureurs op zijn stoeltje. Volgens Gasly, die zelf ooit in de Red Bull-kleuren reed, heeft Tsunoda de beste papieren.

“Als je naar zijn prestaties kijkt, heeft hij hoe dan ook een kans verdiend,” zei Pierre Gasly tegenover de media in Qatar. “Hij heeft zich enorm verbeterd – hij is zoveel anders dan vier jaar geleden. Dit jaar, maar ook in 2023, was hij bijzonder sterk. In beide seizoenen heeft hij zijn teamgenoot verslagen.” Pierre Gasly deelde twee jaar lang een garage met Yuki Tsunoda bij het toenmalige AlphaTauri. Toen Gasly in 2023 koos voor een samenwerking met Alpine, kreeg de Japanner gezelschap van Nyck de Vries en later Daniel Ricciardo. Beiden werden door Tsunoda verslagen.

“Vanuit dat oogpunt denk ik dat het Red Bull-programma er goed aan zou doen om Tsunoda een kans te geven,” vervolgde Gasly. “Hoewel we allemaal weten dat die beslissing niet alleen afhangt van prestaties. Red Bull is een topteam. Christian Horner en Helmut Marko weten precies welke richting ze op willen. Dat gezegd hebbende, zou ik het persoonlijk heel gaaf vinden om te zien wat hij daar kan betekenen. Qua prestaties heeft hij dat echt wel verdiend.”

‘Gebrek aan continuïteit en stabiliteit’

Helmut Marko, adviseur bij Red Bull, is minder enthousiast. In gesprek met Kleine Zeitung sprak hij zijn zorgen uit over ‘een gebrek aan continuïteit en stabiliteit’ bij Yuki Tsunoda. “Hij heeft nu twee hele goede races gereden in Brazilië en Las Vegas,” aldus de Oostenrijker. “Helaas maakte hij daarvoor twee domme fouten. Hij heeft natuurlijk wel de snelheid – als het goed gaat, gaat het ook echt heel goed.”

Red Bull koos jarenlang voor jonge coureurs uit het eigen opleidingsprogramma – onder wie Vettel, Ricciardo en Verstappen – maar Tsunoda heeft nog geen echte kans gekregen. Pierre Gasly mocht het ook ooit bij Red Bull proberen. Na het vertrek van Daniel Ricciardo promoveerde de Fransman in 2019 naar het hoofdteam. Na twaalf races werd hij echter geslachtofferd ten gunste van Alexander Albon.

Pierre Gasly en Yuki Tsunoda waren twee jaar lang teamgenoten bij het toenmalige AlphaTauri (Red Bull Content Pool)

