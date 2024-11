Max Verstappen zal tijdens het aankomende sprintweekend in Qatar iets meer steun ervaren dan normaal. De Nederlander heeft namelijk zijn moeder en zusje uitgenodigd om de race live bij te wonen. Nadat Verstappen zich in Las Vegas verzekerde van zijn vierde wereldtitel in de Formule 1, liet hij herhaaldelijk weten dat hij zijn familie steeds vaker mist en de momenten samen meer wil koesteren.

Met nog twee races op de kalender kan Max Verstappen opgelucht ademhalen – de wereldtitel is immers al binnen. Desalniettemin benadrukte hij dat het werk onverminderd doorgaat, zeker tijdens een extra druk sprintweekend. Gelukkig krijgt de Limburger wat extra steun op het Lusail International Circuit; moeder Sophie Kumpen en zusje Victoria Verstappen zijn namelijk ook aanwezig in Qatar.

‘Zie ze maar tien keer per jaar’

“Ik vind het heel leuk dat ze hier nu zijn,” zei de Red Bull-coureur tegen F1 TV. “Ik zie mijn moeder en zusje misschien tien keer per jaar. Dat is niet heel veel. Ik besef ook goed hoe belangrijk mijn familie voor mij is en dat ik daarvan moet blijven genieten,” legde Verstappen uit. “Mijn ouders zijn begin vijftig. De tijd vliegt, en ik wil later niet denken dat ik te weinig tijd met ze heb doorgebracht.”

Verstappen werd ook nog even gevraagd naar de festiviteiten in Las Vegas. Heeft de kersverse wereldkampioen zijn vierde titel uitgebreid kunnen vieren? “Je maakt het niet vaak mee, een feestje met een viervoudig kampioen en de beste DJ ter wereld,” doelde hij op goede vriend Martin Garrix. “Maar het was een prima feest. We moeten er ook wel een beetje van kunnen genieten natuurlijk. De clubs in Las Vegas gaan op een gegeven moment dicht, maar het bleef leuk met Martijn (Martin Garrix, red.) en wat andere mensen. Het was een gezellige nacht. Of ochtend, eigenlijk,” besloot hij met een knipoog.

