Jos Verstappen zat zondagochtend, net als vele andere Nederlandse Formule 1-fans, nagelbijtend voor de televisie. Uiteindelijk zag hij hoe zoon Max Verstappen als eerste over de streep kwam in Las Vegas, net vóór Lando Norris. Daarmee was de vierde wereldtitel voor de Nederlander een feit. Jos vertelde later hoe de hele familie heeft geleden voor het succes van de 27-jarige coureur. Gelukkig kon Max in de gokhoofdstad een uitgebreid feestje vieren.

“Ik heb Max (Verstappen, red.) anderhalf uur voor de start nog gebeld”, zei Jos Verstappen deze week in een interview met Radio 538. “Dat doen we eigenlijk altijd. Dat maakte het niet minder spannend, uiteindelijk moet je maar hopen dat het de goede kant op gaat. Natuurlijk is het ook leuk om erbij te zijn in zo’n raceweekend, maar ik vind het af en toe ook wel lekker om thuis te blijven en niet al die stress te ervaren. Max weet toch dondersgoed wat hij moet doen, dus ik hoef er ook niet altijd meer bij te zijn.”

Jos Verstappen kon verder onthullen dat zijn zoon zich ‘goed’ voelde in aanloop naar de titelrace. “Hij wist alleen niet hoe de banden het uit gingen houden, maar ik had er al een goed gevoel bij toen hij na vijf of zes ronden naar voren kwam”, aldus de voormalig Formule 1-coureur. “Je zag ook dat de McLarens niet heel snel waren, dus het zag er goed uit.” Uiteindelijk kwam Verstappen één plek voor Lando Norris over de streep – genoeg voor een vierde titel in de Formule 1.

‘Hebben hier allemaal voor geleden’

“Hier hebben we het ooit samen voor gedaan”, vertelde Jos Verstappen trots. “Dat zal Max (Verstappen, red.) ook zeggen. Zijn hele familie heeft hiervoor geleden, zijn moeder, zijn zus, zijn oma. Iedereen leeft met hem mee. Zoals hij zelf ook al zei, soms proberen we hem te bellen en dan heeft hij geen tijd. Daar zit hij wel mee, dus het is mooi om te zien dat je daar wel zulke grote successen voor terugkrijgt.”

Tot slot deed Jos Verstappen nog een boekje open over het titelfeest dat er in Las Vegas gevierd werd. “Ik heb hem weer kunnen zien in Amsterdam, want hij landde daar. Hij moest een paar mensen afzetten. Daarna zijn zijn moeder en zijn zus in het vliegtuig gestapt. Hij moest benzine hebben en is weer doorgevlogen. Ik kan je ook vertellen dat hij niet heeft geslapen. Hij is doorgegaan tot 10.30 uur, heeft zijn koffers gepakt en is naar Amsterdam gevlogen. Moet kunnen, toch?”

