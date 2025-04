In aanloop naar de – tot nu toe – heetste Grand Prix van het seizoen zijn de coureurs nog niet overtuigd van de speciale koelvesten van de FIA. In het verleden eisten een aantal bloedhete raceweekenden hun tol in de Formule 1, waarop de organisatie begon met de ontwikkeling van speciale verkoelende kleding. Tijdens de GP van Saoedi-Arabië zijn deze helaas nog niet klaar voor gebruik.

De GP van Qatar in 2023 ging de boeken in als een van de warmste races van de moderne Formule 1. Dat had de nodige gevolgen. Logan Sargeant moest zijn wedstrijd vroegtijdig staken door de extreme hitte en Esteban Ocon gaf over in zijn helm. Ook in 2024 was het weer raak; na de GP van Singapore moesten Lewis Hamilton en George Russell hun mediaverplichtingen overslaan. Door de verzengende hitte voelden beiden zich niet fit genoeg om de pers te woord te staan.

Vorig jaar begon de FIA met het ontwikkelen van een speciaal koelvest om de hitte in de cockpit te verlichten. De vesten zijn voorzien van slangen die gekoelde vloeistof rond het bovenlichaam pompen. Coureurs kunnen deze onder hun raceoverall dragen tijdens extreem hete Grands Prix. Nu er voor het raceweekend in Saoedi-Arabië temperaturen tot 34 graden Celsius worden voorspeld, zou men verwachten dat deze koelpakken uit de kast worden gehaald. Echter, volgens de coureurs voldoen de vesten nog niet aan de nodige eisen.

‘Nog niet klaar voor gebruik’

In aanloop naar de GP van Bahrein werd Oscar Piastri tijdens een persconferentie gevraagd of hij tevreden was over de koelvesten. “Nee, is het antwoord”, lachte de McLaren-coureur. “Er moet nog wel het een en ander aangepast worden. Voor mij persoonlijk zijn ze nog niet klaar voor gebruik, al is er wel goed werk verricht. Het gaat in ieder geval de goede kant op.”

Ook Esteban Ocon wil het koelvest nog niet gebruiken, ondanks de fysieke ongemakken in eerdere seizoenen. “Ik denk dat het een heel goed initiatief is van de FIA om de problemen die we een paar jaar geleden in Qatar hadden op te lossen”, reageerde hij tijdens dezelfde persconferentie. “Het is een goed initiatief, maar helaas kan ik het momenteel niet gebruiken. Met de manier waarop de stoelen zijn ontworpen, is er geen plek voor een koelvest. Dan zouden we de hele stoel moeten vernieuwen. Dus ja, ze zullen er nog wel even over na moeten denken.” Tot slot keurde ook Aston Martin-coureur Lance Stroll de koelvesten af. Volgens hem is het oncomfortabele gevoel van een extra vest de ‘paar graden’ afkoeling niet waard. “Er moet nog wel wat aan worden gedaan, dat is de realiteit,” aldus de Canadees.

