Esteban Ocon heeft zijn bedenkingen bij de bruikbaarheid van het koelvest, dat door de FIA is ontworpen om coureurs te helpen bij het omgaan met hitte tijdens races. Bij het dragen ervan voelt de Haas-coureur een ‘enorme tennisbal’ die op zijn heup drukt, wat het vest volgens hem, ondanks alle goede bedoelingen, onbruikbaar maakt.

Als reactie op de oververhitting van de coureurs tijdens de Grand Prix van Qatar 2023, introduceerde de FIA de ‘driver cooling kit’. Dit koelvest bestaat uit koelbuizen die in de overalls van de coureurs zijn geïntegreerd, waarbij het probleem lijkt te liggen bij het verbindingspunt waar de buizen het pak binnendringen, wat voor een ongemakkelijk drukpunt zorgt.

Enorme Tennisbal

Esteban Ocon heeft het koelvest gedragen, maar ervaarde enorm veel pijn. “De buizen rondom en achterin zijn prima, maar aan de zijkant, op je heup, voel je gewoon een enorme tennisbal liggen”, verklaart hij tegenover de aanwezige media tijdens de wintertest in Bahrein. “Je weet hoe krap de stoel in een Formule 1-overall is. Waar alle buizen met elkaar verbonden zijn, ontstaat er een knoop van buizen. Daardoor is het gewoon te groot”, legt hij uit.

De Fransman vindt het positief dat de FIA naar een oplossing heeft gezocht, maar op dit moment kan hij het vest niet gebruiken. “Voor mijzelf en Ollie Bearman werkt het niet en van wat ik van andere coureurs heb gehoord, lijkt het voor hen hetzelfde te zijn.”

Diva

Dit seizoen mogen de coureurs zelf kiezen of ze het koelvest willen dragen, maar vanaf 2026 is de FIA van plan het gebruik ervan verplicht te stellen. Hoewel er nog tijd is voor de het bestuursorgaan om het koelvest te verbeteren, gelooft Ocon dat de mogelijkheden hiervoor beperkt zijn. “De enige manier waarop ik het zie verbeteren, is als we erin slagen om minder van die knoop te creëren of als we een oplossing bedenken waarbij er airconditioning via de stoel wordt geleverd.”

Ocon denkt bovendien dat het koelvest niet erg nodig is. “Voor extreme omstandigheden, zoals in Qatar en Singapore, zou het wel nuttig kunnen zijn”, stipt hij aan. “Maar vorig jaar in Qatar heb ik een week in de sauna gefietst voordat ik naar het raceweekend ging en toen ik aankwam, had ik een jas aan. Het was zo koud, dus ik was een beetje pissig dat ik me zo hard had voorbereid voor niks.”

“Het is niet zo dat ik alleen maar een diva ben en het niet wil gebruiken. Ik zou het wel willen gebruiken, maar het past gewoon niet.”

