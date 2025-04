Esteban Ocon prijst zijn nieuwe race-ingenieur Laura Mueller. De Duitse schreef afgelopen januari nog geschiedenis als eerste vrouwelijke race-ingenieur in de koningsklasse. Ocon illustreert de toewijding van zijn ‘geweldige ingenieur’ aan de hand van een anekdote tijdens de Grand Prix op Suzuka.

Laura Mueller schreef afgelopen januari Formule 1-geschiedenis door de allereerste vrouwelijke race-ingenieur in de raceklasse te worden. De Duitse werkt sinds het begin van het seizoen samen met Esteban Ocon bij het team van Haas. De samenwerking tussen de twee verloopt volgens de Fransman uitstekend.

“Het is geweldig om met Laura samen te werken”, steekt Ocon van wal in de Beyond the Grid-podcast. “Ze is echt een geweldige ingenieur. Ze heeft veel ervaring in veel verschillende categorieën. Zij heeft bijvoorbeeld DTM gedaan, en ik ook, dus dat punt hebben we gemeen. Haar traject is erg indrukwekkend.”

Toewijding

Volgens de coureur is zijn race-ingenieur ook enorm toegewijd aan haar nieuwe baan. “Ik herinner me dat we in Suzuka een moeilijke race hadden”, vertelt Ocon een anekdote over Mueller. “Maar we hadden daarna nog steeds vergaderingen en besprekingen, omdat het niet de manier was waarop we wilden presteren. Laura stond waarschijnlijk de hele dag niet op om ook maar een broodje of drankje te pakken. Ze had zoiets van: ‘Esteban, ik ga nu waarschijnlijk wat eten, want het is al half acht of acht uur ’s avonds.’ En ik zei: ‘Heb je nog niet gegeten?’ En zij zei: ‘Nee’, omdat ze geen zin had. Ze was zo druk met werken.”

De toewijding van Mueller heeft Haas in ieder geval geen windeieren gelegd. Ocon reed tijdens de races in China en Bahrein de top-tien in, waardoor de coureur kostbare punten voor het team kon pakken.

