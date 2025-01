Haas heeft een klein stukje geschiedenis geschreven door de allereerste vrouwelijke race-ingenieur in de Formule 1 te benoemen. Laura Mueller, die eerder als Performance Engineer voor het team werkte, is de nieuwe race-ingenieur van kersverse Haas-coureur Esteban Ocon.

Haas maakte afgelopen juli al bekend dat Esteban Ocon vanuit Alpine overkomt naar de Amerikaanse renstal. De Fransman is inmiddels bezig met de voorbereiding op zijn debuut voor het Amerikaanse team, en met de benoeming van Mueller als zijn race-ingenieur is de volgende stap gezet.

“Ze heeft een behoorlijk vastberaden karakter,” vertelt teambaas Ayao Komatsu tegen The Race. “Esteban heeft ook een vastberaden karakter, dus ik denk dat de drijvende kracht is dat de persoonlijkheden goed bij elkaar passen.”

De Japanse teambaas prijst de kersverse race-ingenieur daarnaast ook voor haar werkethiek. “Waar ze echt goed in is, is dat als ze een probleem ziet, ze diep graaft en niet stopt bij het eerste antwoord”, vervolgt Komatsu. “Haar vastberadenheid maakt de meeste indruk op me. Natuurlijk is ze nog vrij jong, nog vrij onervaren, dus ze heeft echt veel begeleiding en steun nodig. Maar met zo’n werkethiek. Ik denk dat ze snel vooruitgang kan boeken.”

Geschiedenisboeken

Met de benoeming van Mueller tot race-ingenieur van Ocon schrijft Haas gelijk een klein stukje Formule 1-geschiedenis. Nog nooit eerder was er een vrouwelijke race-ingenieur in de koningsklasse. “Maar het is niet zo dat ik Laura heb gekozen omdat ze vrouw is. Je geeft gewoon niet om nationaliteit, noch om geslacht, dat doet er echt niet toe. Wat telt is wat je te bieden hebt, hoe je in het team past en hoe je de prestaties kunt maximaliseren”, besluit Komatsu.

Haas heeft verder onthult dat hun 2025-bolide op 16 februari voor het eerst op de racebaan te zien zal zijn tijdens een filmdag op Silverstone.

