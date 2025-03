In aanloop naar het raceweekend in China maakte de FIA bekend dat er strenger gecontroleerd zou worden op beweegbare onderdelen. Na de openingsrace in Melbourne kwam met name McLaren onder vuur te liggen voor het gebruik van het vermeende ‘mini-DRS’. Naar verluidt hebben ten minste twee teams aanpassingen moeten maken naar aanleiding van deze strengere richtlijnen.

Om het gebruik van ‘mini-DRS’ in te perken, introduceerde de FIA voor de GP van China strengere richtlijnen. De maximale opening van de achtervleugel werd verkleind tot slechts 0,5 millimeter, met een eenmalige tolerantie van, je leest het goed, 0,25 millimeter. Zo zou de beweeglijkheid van de achtervleugel beperkt moeten blijven. Een vleugel die opendraait onder aerodynamische druk levert immers minder luchtweerstand op op de rechte stukken.

Alpine en Haas

Waar juist McLaren werd verdacht van het gebruik van mini-DRS, zijn het Alpine en Haas die gedwongen werden aanpassingen te maken aan de auto. Een woordvoerder van Alpine legde tegenover de media in Shanghai uit dat het team snel heeft moeten handelen. “Er werden dit weekend een aantal veranderingen doorgevoerd, maar we hebben altijd aan de richtlijnen voldaan”, zo maakte hij duidelijk. “We hebben wel wat werk moeten verrichten in de fabriek, maar ik denk dat dat vrij normaal is wanneer de reglementen worden aangepast. Het was wel vrij kortdag, dus het heeft ons zeker wat werk gekost.”

Ook Haas-teambaas Ayao Komatsu gaf toe dat zijn team aanpassingen heeft moeten maken. “We moeten misschien iets veranderen aan de manier waarop we de vleugel afstellen, maar niet aan het ontwerp of iets dergelijks”, legde hij uit. McLaren ontkende ondertussen dat het iets heeft moeten veranderen aan de vleugel van de MCL39. Ingenieur Neil Houldey verklaarde tegenover Autosport.com dat de vleugelafwijking die het team had in Melbourne al minder was dan de nieuwe richtlijnen voor de GP van China. “De nieuwe regels hebben geen impact gehad op ons, dus de prestaties zouden niet anders moeten zijn”, verzekerde hij.

