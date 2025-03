In aanloop naar het raceweekend in China maakte de FIA bekend dat er strenger gecontroleerd zou worden op beweegbare onderdelen. Na de openingsrace in Melbourne kwam met name McLaren onder vuur te liggen vanwege het vermeende ‘mini-DRS’. Volgens FIA-directeur Nikolas Tombazis hebben ‘vier of vijf’ teams aanpassingen moeten maken, omdat ze niet aan de strengere richtlijnen voldeden.

Na de GP van Australië beloofde de FIA strenger te controleren op de buigbaarheid van de achtervleugel. Naar aanleiding van de nieuwe discussie rondom ‘mini-DRS’ werd de maximale opening van de vleugel beperkt tot slechts 0,5 millimeter, met een eenmalige tolerantie van – je leest het goed – 0,25 millimeter. Een vleugel die verder opendraait onder aerodynamische druk levert immers minder luchtweerstand op de rechte stukken op.

Eerder gaf het team van Alpine openlijk toe dat het gedwongen was om veranderingen door te voeren. Een woordvoerder van de Franse renstal prees het harde werk van het personeel in de fabriek om op tijd een nieuwe vleugel aan te leveren. Haas-teambaas Ayao Komatsu stelde later dat het team de vleugel anders zou moeten afstellen om aan de nieuwe richtlijnen te voldoen, al hoefden er geen nieuwe onderdelen aan te pas te komen.

Strengere tests maken slachtoffers

Volgens Nikolas Tombazis, Single Seater-directeur bij de FIA, voldeden maar liefst vijf teams niet aan de strengere eisen. “Ik hoop dat het deze keer genoeg is”, zei hij over de nieuwe richtlijnen tegenover Motorsport-Total.com. “Volgens mij moesten vier of vijf teams veranderingen doorvoeren.” Hij benadrukte dat alle teams in Melbourne wel voldeden aan het inmiddels verouderde reglement. De FIA zal voorlopig doorgaan met testen en toezicht houden via camerabeelden. “We blijven camera’s gebruiken, gewoon voor de veiligheid”, stelde Tombazis.

“We gebruiken de resultaten van de tests met ballast en combineren deze met de cameragegevens. Op die manier kunnen we niks missen – aan camerabeelden alleen hebben we niet genoeg.” Tombazis concludeerde dat de FIA op dit moment tevreden is met de aanpak van de teams met betrekking tot de flexibiliteit van de achtervleugel. “Dat is niet arrogant bedoeld”, verduidelijkte hij. “De teams proberen duidelijk nog steeds het maximale uit hun auto’s te halen, maar tegelijkertijd moeten we wel waakzaam blijven. We werken als volgt: een auto die de FIA-tests doorstaat, is over het algemeen legaal, tenzij er verborgen mechanismen zijn, gebaseerd op ongebruikelijke omstandigheden. Denk aan wisselende temperaturen of iets dergelijks. In dat geval grijpen we in.”

