Het team van Haas heeft tijdens de GP van China optimaal geprofiteerd van de diskwalificaties van Pierre Gasly en beide Ferrari-coureurs. Drie extra uitvallers resulteerden in een dubbele puntenfinish voor de Amerikanen, die sterk zijn teruggekomen van de rampzalige seizoensopener in Melbourne. Esteban Ocon schoof nota bene door naar de vijfde plaats en schaarde zich achter regerend wereldkampioen Max Verstappen. Teamgenoot Oliver Bearman volgde op P8.

De openingsrace in Melbourne bracht Haas niet de resultaten waarop het had gehoopt. Het team leek over de langzaamste auto van het veld te beschikken; Haas-debutant Esteban Ocon eindigde op de dertiende plaats, gevolgd door rookie-teamgenoot Oliver Bearman. Teambaas Ayao Komatsu is verheugd dat het team in Shanghai maar liefst veertien punten heeft verzameld. “Australië was een schok voor ons”, reageerde hij na afloop van de race. “Zoiets hadden we absoluut niet verwacht op basis van de tests in Bahrein – maar man, wat een reactie.” Hij benadrukte de gezamenlijke inspanning van teamleden in Italië, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten om binnen enkele dagen verbeteringen door te voeren.

‘Circuitafhankelijk’

Komatsu waarschuwde echter dat deze opleving waarschijnlijk circuitafhankelijk is, aangezien de aerodynamische mankementen van de VF-25 nog moeten worden opgelost. “Ik houd mezelf niet voor de gek door te zeggen dat we het probleem hebben opgelost – dat hebben we niet,” lichtte hij toe. “Op bepaalde circuits zullen we nog steeds een groot probleem hebben. Maar als we de auto kunnen laten rijden zoals we willen, dankzij de karakteristieken van het circuit, dan zijn dit soort resultaten gewoon mogelijk.”

“Ik ben gewoon zo blij dat we die eerste schok hebben verwerkt en hier dit resultaat konden behalen,” besloot hij. “Iedereen heeft weleens gefaald, toch? Maar een mislukking zou je niet moeten definiëren. Wat je definieert, is hoe je opstaat na die mislukking – en ik denk dat we dat als team hebben laten zien.”

‘Geweldige ommekeer’

Esteban Ocon brak al vroeg door in de top tien op de mediumband, terwijl Oliver Bearman – die zich als P17 had gekwalificeerd – progressie boekte op de hardste compound. Op de valreep kozen beiden voor een één-stopstrategie, waardoor ze nog verder naar voren konden komen. Voor Ocon heeft zijn plekje in de top vijf een last van zijn schouders genomen. “Een geweldige ommekeer van het team”, reageerde de Fransman na afloop van de race.

LEES OOK: Ferrari reageert op dubbele diskwalificatie in China: ‘Inschattingsfout’

“Iedereen heeft zich echt ingezet in deze paar dagen, omdat we wisten dat er meer in de auto zou zitten. Er is geweldig werk geleverd.” Hij prees ook de strategie van het team: “Het was van tevoren niet duidelijk dat we aan één pitstop genoeg zouden hebben, maar het werkte goed. Natuurlijk is het ook geweldig dat Ollie (Bearman, red.) in de punten is geëindigd; dat is heel waardevol voor ons team.”

Lees hier alles over de GP van China

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Bestel ‘m nu online, met gratis bezorging in heel Nederland.