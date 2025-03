Voor het eerst in de lange geschiedenis van de Formule 1 zijn beide Ferrari-bolides geschrapt uit de uitslag van een race. Na de GP van China werd zowel Charles Leclerc als Lewis Hamilton gediskwalificeerd. Waar de auto van de Monegask te licht werd bevonden, was het skid block van de Brit te ver afgesleten. Ferrari betreurt een beetje pech, maar vooral een dure inschattingsfout.

“Na een controle van de FIA na afloop van de race bleken beide auto’s om verschillende redenen niet te voldoen aan de reglementen”, schreef het team van Ferrari in een officieel persbericht. “De auto van Charles Leclerc werd één kilogram te licht bevonden, terwijl het skid block onder de auto van Lewis Hamilton slechts 0,5 millimeter te ver was afgesleten. Leclerc gebruikte vandaag een éénstopstrategie, waardoor zijn banden dusdanig waren versleten dat de auto onder het minimale gewicht zat.

Dure inschattingsfout

“Wat de slijtage van Hamilton betreft, hebben we het verbruik verkeerd ingeschat”, luidde het bericht. “Het was niet de bedoeling van Ferrari om enig voordeel te behalen ten opzichte van de concurrentie. We zullen lering trekken uit wat er vandaag is gebeurd om te zorgen dat we in de toekomst niet opnieuw dezelfde fouten maken. Dit is duidelijk niet de manier waarop we de GP van China wilden afsluiten, noch voor onszelf, noch voor onze fans, die ons dit weekend weer onvoorwaardelijk hebben gesteund.”

Door de dubbele diskwalificatie is Ferrari afgegleden naar de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap, achter het team van Williams. De Scuderia staat liefst eenenzestig punten achter koploper McLaren. Ook de coureurs lijden onder het slagveld in Shanghai. Lewis Hamilton staat op dit moment op de negende plaats in het rijdersklassement, gevolgd door Charles Leclerc, die de tiende plaats bezet.

