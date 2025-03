De beide Ferrari’s zijn gediskwalificeerd! De resultaten van zowel Charles Leclerc als Lewis Hamilton zijn ongeldig verklaard. De auto van de Monegask werd na afloop van de race in Shanghai te licht bevonden, terwijl de bolide van Hamilton teveel slijtage had aan het zogenoemde skid block, de houten plank onder het chassis. Ondertussen werd ook Pierre Gasly gediskwalificeerd omdat zijn auto één kilogram onder het minimale toegestane gewicht zat.

Omdat Charles Leclerc de GP van China heeft uitgereden met een kapotte voorvleugel, werd zijn bolide na afloop van de race gewogen met een reservevleugel. Volgens een officieel rapport van de FIA woog de SF-25 toen 800,5 kilogram, een halve kilo boven de toegestane limiet. Echter, na het verwijderen van twee liter overgebleven brandstof woog de auto slechts 799 kilogram, één kilo onder het minimale toegestane gewicht. Voor Alpine-coureur Pierre Gasly, tevens een goede vriend van Leclerc, gold hetzelfde; zijn A525 woog na de race ook 799 kilogram. Beiden werden niet veel later gediskwalificeerd.

Ondertussen werd ook de zesde plaats van Ferrari-coureur Lewis Hamilton ongeldig verklaard. Zijn auto werd niet te licht bevonden, maar had wel teveel slijtage aan het skid block, de houten plank onder het chassis. Volgens een officieel rapport van de FIA is het onderdeel slechts 0,5 millimeter te ver afgesleten.

Slagveld in Shanghai

Uiteraard zijn er ook een aantal coureurs die profiteren van dit slagveld in Shanghai. Zo erft Haas-coureur Esteban Ocon de vijfde plaats, een prachtig resultaat voor de Amerikaanse renstal, dat met Oliver Bearman op P8 twee coureurs in de top tien heeft staan. Mercedes-debutant Andrea Kimi Antonelli volgt op een goede zesde plaats. Verder is Carlos Sainz ook de top tien binnengedrongen; zo heeft het team van Williams ook twee coureurs in de punten.

De nieuwe top tien van de GP van China:

Oscar Piastri Lando Norris George Russell Max Verstappen Esteban Ocon Andrea Kimi Antonelli Alexander Albon Oliver Bearman Carlos Sainz Lance Stroll

