Niet alleen Red Bull komt met een speciale livery naar het Suzuka Circuit. Ook Haas rijdt eenmalig in andere kleuren tijdens het Japanse raceweekend. Het Amerikaanse team brengt een speciale ode aan de ‘sakura’, de Japanse kersenbloesembomen die momenteel in bloei staan.

Haas brengt met de speciale livery, waarbij de roze bloesem prominent op de VF-25 te zien is, een ode aan de start van het Japanse bloesemseizoen. Het bloesemseizoen is populair in Japan, en valt ook dit jaar samen met het Grand Prix-weekend op Suzuka. Het Amerikaanse team maakt middels een filmpje op hun sociale mediakanalen het speciale uiterlijk van hun bolide bekend.

Klaar voor Suzuka

Voor Haas-coureur Oliver Bearman wordt het weekend in Japan helemaal speciaal. Naast dat hij met de speciale Haas-livery mag rijden, is het de eerste keer dat de Brit in de Formule 1 op Suzuka racet. “Ik heb er erg veel zin in om in Japan te racen. Het circuit ziet er fantastisch uit. Onze samenwerking met Toyota wordt ook een geweldig evenement”, vertelt Bearman in het officiële persbericht. “Het circuit ziet eruit als een hoogtepunt, en ik kijk er echt naar uit.”

Teambaas Ayao Komatsu, voor wie de Japanse Grand Prix een thuiswedstrijd is, hoopt vooral op de goede resultaten van Shanghai door te bouwen. Daar behaalden de Haas-coureurs een dubbele puntenfinish. “Hoewel we competitief waren in Shanghai, weten we dat we nog steeds een fundamenteel probleem hebben met de auto”, waarschuwt de Japanner. “We gaan dit weekend in klaar om eventuele uitdagingen aan te gaan en het beste uit de VF-25 en onze coureurs te halen.”

