Esteban Ocon benadrukt dat hij, ondanks zijn plek bij een middenveldteam, nog altijd droomt van een Formule 1-titel. De Fransman staat aan de vooravond van zijn tiende seizoen in de koningsklasse. Bij Haas heeft Ocon weinig zicht op een titelstrijd, maar hij verzekert dat hij niet in de F1 zou rijden als hij niet bleef geloven in het wereldkampioenschap. Na een veelbelovende wintertest in Barcelona kijkt hij reikhalzend uit naar het nieuwe seizoen.

Na een wisselvallig debuutseizoen bij Haas – waarin hij met name in de tweede seizoenshelft slechts mondjesmaat punten scoorde – begint Esteban Ocon aan zijn tweede jaar bij de Amerikaanse renstal. De Franse enfant terrible neemt het opnieuw op tegen teamgenoot Oliver Bearman, de rookie die hem vorig jaar met drie WK-punten verschil wist te verslaan. Voor Ocon is het zijn tiende seizoen in de Formule 1, na eerdere stints bij Manor, Force India en Alpine. Met laatstgenoemde team won hij één Grand Prix, alvorens hij in 2025 de overstap maakte naar Haas.

‘Kijk naar Norris’

Na afloop van de tests in Barcelona werd hem gevraagd in hoeverre hij nog gelooft in een F1-titel. “Natuurlijk geloof ik daarin, anders zou ik hier niet zijn”, reageerde hij fel. “Als ik de hoop al had opgegeven, zou ik in dit stadium van mijn carrière niet eens meer deelnemen. In de toekomst wil ik absoluut voor titels vechten. Het is vaker voorgekomen dat coureurs op het juiste moment op de juiste plek terechtkomen.” Ocon trok daarbij de vergelijking met Lando Norris, die vorig jaar voor het eerst wereldkampioen werd. Slechts een paar jaar eerder streed hij met Alpine nog om een plekje in de top tien. “Kijk naar 2023, naar de eerste races van dat seizoen”, merkte Ocon op. “Ik heb toen drie races op rij met Lando gevochten om de zesde en zevende plaats. En nu rijdt hij met een auto waarmee hij races kan winnen.”

Haas balanceert al jarenlang tussen de middenmoot en de achterhoede van de Formule 1. Met de nieuwe titelsponsor Toyota GR en de gewijzigde reglementen zou het team echter een inhaalslag kunnen maken. De VF-26 presteerde bovendien opvallend sterk tijdens de eerste F1-tests in Barcelona. “Je moet nooit opgeven, dat is het eerlijke antwoord”, vervolgde Ocon. “Ik ben hier om in de toekomst voor titels te vechten, absoluut. Ik zou niet zo hard trainen en zoveel opofferen om alleen voor de tiende plaats te strijden. Dat is nu de realiteit, maar het is nooit de droom geweest.”

